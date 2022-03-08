Оккупанты уже вывели из строя 61 больницу, – Ляшко

Сейчас в горячих точках Украины ситуация с медицинской системой довольно сложная. Российские террористы разрушают даже больницы.

Частично перестали функционировать уже более полусотни медучреждений. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Рада", передает 24 канал.

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К сожалению, террористы вывели из строя уже 61 больницу,

– сказал глава Минздрава.

В большинстве из этих медучреждений – поврежденные окна, обстрелянные этажи.

Например, в Изюме оккупанты полностью уничтожили новое приемное отделение, которое открыли только в этом году.

"Наверное, оккупантов раздражает качество наших медучреждений. Новейшее оборудование также уничтожено. Это недопустимо и нарушает все конвенции, в частности Женевскую", – добавил Ляшко.

Однако не все из этих 61 больниц не работают. Поскольку параллельно с тем, как агрессор их разрушает, коммунальные службы и спасатели помогают медикам. Благодаря им больницы не остановят работу.

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