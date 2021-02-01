В оккупированном Донбассе начали вакцинацию российской вакциной против COVID-19
Боевики на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 1 февраля начали вакцинацию против коронавируса. Для этого они используют российский препарат "Спутник V".
Источник: 24 канал
В Донецке есть 17 пунктов вакцинации. Об этом сообщили оккупационные СМИ.
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Вакцинация на оккупированном Донбассе
Сегодня в 15:00 по московскому времени в Донецке началась вакцинация от COVID-19 российской вакциной "Спутник V",
– рассказали в так называемом "Минздраве" боевиков.
Немного ранее в тот же день вакцинацию начали в оккупированном Луганске. Представители оккупационных властей говорят, что прививки будут проводить бесплатно и на добровольной основе.
Кстати, боевики ожидают регулярные поставки "Спутника V".
Сначала будут вакцинировать медиков, соцработников, а также сотрудников "силовых структур".
Заметим, одному из первых прививку сделали местному главарю боевиков Денису Пушилину.
На оккупированном Донбассе вакцинировали главаря боевиков / Фото телеграмм-канал Skabeeva
Главное о российской вакцине против коронавируса
- Сейчас "Спутник V" не прошел всех этапов клинических испытаний.
- Несмотря на это в России начали вакцинировать этим препаратом население.
- Люди, которым сделали прививку "Спутником V" жалуются на побочные эффекты. В частности, повышенную температуру тела и боли.
- Украина не планирует использовать российский препарат. Президент Владимир Зеленский заявил, что безопасность российской вакцины никто не может гарантировать.
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