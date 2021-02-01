Боевики на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 1 февраля начали вакцинацию против коронавируса. Для этого они используют российский препарат "Спутник V".

Источник: 24 канал

В Донецке есть 17 пунктов вакцинации. Об этом сообщили оккупационные СМИ.

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Вакцинация на оккупированном Донбассе

Сегодня в 15:00 по московскому времени в Донецке началась вакцинация от COVID-19 российской вакциной "Спутник V",

– рассказали в так называемом "Минздраве" боевиков.

Немного ранее в тот же день вакцинацию начали в оккупированном Луганске. Представители оккупационных властей говорят, что прививки будут проводить бесплатно и на добровольной основе.

Кстати, боевики ожидают регулярные поставки "Спутника V".

Сначала будут вакцинировать медиков, соцработников, а также сотрудников "силовых структур".

Заметим, одному из первых прививку сделали местному главарю боевиков Денису Пушилину.



На оккупированном Донбассе вакцинировали главаря боевиков / Фото телеграмм-канал Skabeeva

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