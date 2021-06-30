Об этом во время совещания с председателем оккупационной администрации Крыма Сергеем Аксеновым заявила руководитель "регионального управления" Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

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По результатам секвенирования на территории Крыма выделяются как традиционные штаммы новой коронавирусной инфекции, так и штаммы, вызванные британским и индийским вариантом,

– отметила она.

По ее словам, все чаще болеют молодые жители полуострова, больше всего больных среди людей 18 – 27 и 30 – 49 лет.

Коронавирус в Крыму: коротко