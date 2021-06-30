В оккупированном Крыму обнаружили коронавирус штамма Дельта

30 июня 2021 , 14:43
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Сергей Аксенов

В оккупированном Россией Крыму впервые обнаружили коронавирус штамма Дельта и Альфа. На полуострове наблюдается смешанное циркулирования коронавируса.

Об этом во время совещания с председателем оккупационной администрации Крыма Сергеем Аксеновым заявила руководитель "регионального управления" Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

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По результатам секвенирования на территории Крыма выделяются как традиционные штаммы новой коронавирусной инфекции, так и штаммы, вызванные британским и индийским вариантом,
– отметила она.

По ее словам, все чаще болеют молодые жители полуострова, больше всего больных среди людей 18 – 27 и 30 – 49 лет.

Коронавирус в Крыму: коротко

  • За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировали почти 300 новых случаев COVID-19.
  • С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Крыму заразились 48 386 человек.
  • Выздоровели за сутки 199 человек, за весь период – 43 433 человека.
  • По информации оккупационных властей, накануне от коронавируса умерли 7 пациентов, а всего умерли 1 505 человек.
Автор: Олександр Бевза