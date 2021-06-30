В оккупированном Крыму обнаружили коронавирус штамма Дельта
30 июня 2021 , 14:43Читати новину українською
Источник:Сергей Аксенов
В оккупированном Россией Крыму впервые обнаружили коронавирус штамма Дельта и Альфа. На полуострове наблюдается смешанное циркулирования коронавируса.
Об этом во время совещания с председателем оккупационной администрации Крыма Сергеем Аксеновым заявила руководитель "регионального управления" Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
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По результатам секвенирования на территории Крыма выделяются как традиционные штаммы новой коронавирусной инфекции, так и штаммы, вызванные британским и индийским вариантом,
– отметила она.
По ее словам, все чаще болеют молодые жители полуострова, больше всего больных среди людей 18 – 27 и 30 – 49 лет.
Коронавирус в Крыму: коротко
- За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировали почти 300 новых случаев COVID-19.
- С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Крыму заразились 48 386 человек.
- Выздоровели за сутки 199 человек, за весь период – 43 433 человека.
- По информации оккупационных властей, накануне от коронавируса умерли 7 пациентов, а всего умерли 1 505 человек.