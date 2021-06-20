В оккупированном Крыму произошла вспышка коронавируса в лагере "Артек"

В захваченном оккупантами детском лагере "Артек" зафиксировали вспышку COVID-19. Болезнь обнаружили сразу у 6 детей, приехавших на отдых.

О распространении болезни среди детей сообщил так называемый "заместитель министра здравоохранения Крыма" Антон Лясковский. Чиновник оккупационных властей заверил, что случаи – единичны.

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Контактных детей перевели в обсерватор

Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование. Контактных детей перевели в обсерватор. А что касается тех, у кого коронавирус уже подтвердили, то их госпитализировали в инфекционную больницу. Медики говорят, что состояние детей – не тяжелое.

Какова ситуация с коронавирусом в оккупированном Крыму?

По состоянию на 20 июня на полуострове обнаружили 61 612 случаев коронавируса, 2 155 человек умерли. Выздоровели 56 496 человек.

В России в течение последней недели выросла заболеваемость COVID-19

В России в последнее время количество новых случаев коронавируса возросло на 30%. Особенно высокий прирост инфицирования фиксируют среди молодого населения – преимущественно говорится о возрасте 30 – 40 лет. Российские власти считают, что это – из-за распространения новых штаммов вируса. Кроме этого в России выросло количество пациентов, нуждающихся в госпитализации.