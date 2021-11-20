В оккупированном Крыму рекордная заболеваемость COVID-19

Российские оккупанты сообщили о рекордной суточной заболеваемости ковидом в Крыму. За минувшие сутки на оккупированном полуострове выявили 886 новых случаев инфицирования.

Актуальная статистика COVID-19 в Крыму

В течение суток 19 ноября в Крыму зарегистрировано 886 случаев COVID-19. Также официально подтвердили 22 летальных случая. Выздоровели 885 пациентов.

Внимание Чем коварен новый вариант штамма Дельта AY.4.2

Также за сутки лабораториями на территории Крыма проведено 6 873 теста на выявление коронавирусной болезни.

С начала пандемии на полуострове выявлено более 113 тысяч случаев коронавируса, умерли 3374 пациентов.

Всего за время пандемии в Крыму подтвердили 113 018 случаев инфицирования коронавирусом. По состоянию на 20 ноября выздоровели 100 697 человек.

Стоит ли верить статистике оккупантов Сведения российской власти Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не показывает многих важных факторов, включая инфицирования среди российских военных и спецслужб.

К слову, ранее из-за коронавирусного коллапса в оккупированном Крыму на въезде в полуостров установили блокпосты.

Кроме этого, недавно оккупанты признали, что морги Крыма не справляются с нагрузкой.