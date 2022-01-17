О первом случае на полуострове сообщил подконтрольный России так называемый глава Крыма Сергей Аксенов. В связи с этим оккупационные власти ввели ряд ограничений.

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Ограничения в оккупированном Крыму

"То есть мы находимся в зоне риска. В связи с этим мы приняли меры организационного характера", – сказал он.

По его словам, оккупационная власть "приняла решение" запретить проведение массовых мероприятий.

Также (проводить – 24 канал) совещания только в больших залах, масочный режим во всех учреждениях, без исключения,

– добавил Аксенов.

Другие запреты на полуострове

Ранее в Крыму оккупационные власти запретили людям старше 65 лет выходить из дома.

Также на оккупированном полуострове ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для определенных групп населения.

А с 17 января в Крыму ужесточили антиковидные ограничения. Так, в заведениях общепита, торговых центрах, салонах, саунах, фитнес-центрах, театрах и кинотеатрах снова должны требовать QR-коды у посетителей.

Ввели и запрет на развлекательные мероприятия в ресторанах. Также продлили запрет на работу хостелов "до особого распоряжения".

Внимание! За прошедшие сутки в Крыму выявили 148 новых случаев заболевания COVID-19. Однако данные российской власти Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками.



Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не показывает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.

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