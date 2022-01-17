В оккупированном Крыму впервые обнаружили Омикрон

Оккупационная власть сообщила, что в Крыму обнаружили первый случай инфицирования штаммом коронавируса Омикрон.

О первом случае на полуострове сообщил подконтрольный России так называемый глава Крыма Сергей Аксенов. В связи с этим оккупационные власти ввели ряд ограничений.

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Ограничения в оккупированном Крыму

"То есть мы находимся в зоне риска. В связи с этим мы приняли меры организационного характера", – сказал он.

По его словам, оккупационная власть "приняла решение" запретить проведение массовых мероприятий.

Также (проводить – 24 канал) совещания только в больших залах, масочный режим во всех учреждениях, без исключения,

– добавил Аксенов.

Другие запреты на полуострове

Ранее в Крыму оккупационные власти запретили людям старше 65 лет выходить из дома.

Также на оккупированном полуострове ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для определенных групп населения.

А с 17 января в Крыму ужесточили антиковидные ограничения. Так, в заведениях общепита, торговых центрах, салонах, саунах, фитнес-центрах, театрах и кинотеатрах снова должны требовать QR-коды у посетителей.

Ввели и запрет на развлекательные мероприятия в ресторанах. Также продлили запрет на работу хостелов "до особого распоряжения".

Что известно о штамме Омикрон: главное

Данные ВОЗ показывают, что вариант, впервые выявленный в ноябре, быстро распространился и был замечен как минимум в 128 странах. Однако, хотя число случаев заболевания выросло до рекордного уровня, показатели госпитализации и смертности часто ниже, чем на других этапах пандемии.

Омикрон распространяется легче, чем другие штаммы коронавируса, и уже стал доминирующим во многих странах. Им легче заразиться также тем, кто был вакцинирован или ранее болел предыдущими вариантами вируса.

Согласно ранним исследованиям, при варианте Омикрон менее вероятно тяжелое заболевание, чем при предыдущем – Дельта-варианте.

За прошедшие сутки в Крыму выявили 148 новых случаев заболевания COVID-19. Однако данные российской власти Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками.Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не показывает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.