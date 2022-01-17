В оккупированном Крыму впервые обнаружили Омикрон
Оккупационная власть сообщила, что в Крыму обнаружили первый случай инфицирования штаммом коронавируса Омикрон.
О первом случае на полуострове сообщил подконтрольный России так называемый глава Крыма Сергей Аксенов. В связи с этим оккупационные власти ввели ряд ограничений.
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Ограничения в оккупированном Крыму
"То есть мы находимся в зоне риска. В связи с этим мы приняли меры организационного характера", – сказал он.
По его словам, оккупационная власть "приняла решение" запретить проведение массовых мероприятий.
Также (проводить – 24 канал) совещания только в больших залах, масочный режим во всех учреждениях, без исключения,
– добавил Аксенов.
Другие запреты на полуострове
Ранее в Крыму оккупационные власти запретили людям старше 65 лет выходить из дома.
Также на оккупированном полуострове ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для определенных групп населения.
А с 17 января в Крыму ужесточили антиковидные ограничения. Так, в заведениях общепита, торговых центрах, салонах, саунах, фитнес-центрах, театрах и кинотеатрах снова должны требовать QR-коды у посетителей.
Ввели и запрет на развлекательные мероприятия в ресторанах. Также продлили запрет на работу хостелов "до особого распоряжения".Внимание! За прошедшие сутки в Крыму выявили 148 новых случаев заболевания COVID-19. Однако данные российской власти Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками.
Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не показывает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.
Что известно о штамме Омикрон: главное
- Данные ВОЗ показывают, что вариант, впервые выявленный в ноябре, быстро распространился и был замечен как минимум в 128 странах. Однако, хотя число случаев заболевания выросло до рекордного уровня, показатели госпитализации и смертности часто ниже, чем на других этапах пандемии.
- Омикрон распространяется легче, чем другие штаммы коронавируса, и уже стал доминирующим во многих странах. Им легче заразиться также тем, кто был вакцинирован или ранее болел предыдущими вариантами вируса.
- Согласно ранним исследованиям, при варианте Омикрон менее вероятно тяжелое заболевание, чем при предыдущем – Дельта-варианте.