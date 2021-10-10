В оккупированном Крыму всплеск COVID-19: за сутки обнаружили рекордное количество больных

В оккупированном Россией Крыму за сутки зарегистрировали более 500 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это самое большое количество с начала пандемии.

За прошедшие сутки в Крыму обнаружили 519 больных коронавирусом. Общее количество зарегистрированных пациентов на полуострове выросло до 83 760.

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За 9 октября от коронавируса умерли 8 крымчан. Зато выздоровели 105 человек.

С начала пандемии в оккупированном Крыму зарегистрировали 2 680 смертей вследствие COVID-19. При этом 71 191 пациент выздоровел.

Какие ограничения введены в Крыму

Введен масочный режим и социальное дистанцирование, в частности в общественном транспорте.

Запрещена работа заведений общественного питания ночью с 23.00 до 08.00 (за исключением 114 предприятий общественного питания, которым разрешили работать в Крыму до 01:00).

Закрыты фудкорты в ТЦ – еда продается только на вынос.

Запрещено предоставление услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий. Исключение – театры и кинотеатры с заполненностью не более 50%.

Запрещено проведение общегородских массовых мероприятий.

Дважды в неделю (в среду и воскресенье) запрещена работа аттракционов, аквапарков и развлекательных центров для проведения генеральной уборки и дезинфекционных мероприятий.

Организации отдыха и оздоровления детей работают в закрытом режиме (весь персонал должен проживать на территории организации).

Принудительная вакцинация на полуострове

Кроме этого, оккупационные власти Крыма ввели обязательную вакцинацию для работников учреждений, предоставляющих услуги по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, а также для сотрудников сферы транспорта.