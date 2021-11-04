Распространение болезни
Сложную ситуацию признали в так называемом "Министерстве здравоохранения Крыма". Впрочем, эксперты предполагают, что цифры могут быть еще больше.
Актуально Резкий скачок: более 27 тысяч новых COVID-больных в сутки
Также за минувшие сутки в регионе от COVID-19 умерли 18 человек. В то же время побороть болезнь смогли 969 человек. За сутки было проведено 11 062 теста.
Общая картина заболеваемости
- Всего с начала пандемии в Крыму зафиксировали 99 721 случай заражения коронавирусом.
- Умерли от болезни 3 067 человек.
- Выздоровели за все время – 87 658 человек.
Стоит ли верить статистике оккупантов
Сведения российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками.
Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важнейших факторов, включая инфицирование среди российских военных и спецслужб.
Пандемия в оккупированном Крыму: оккупанты бьют тревогу
Как ранее сообщалось, оккупанты Крыма бьют тревогу из-за неконтролируемой ситуации с коронавирусом.
Ранее также сообщалось, что из-за коронавирусного коллапса в оккупированном Крыму на въезде в полуостров установят блокпосты.
Кроме этого, недавно оккуанты признали, что морги Крыма не справляются с нагрузкой.