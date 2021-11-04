Распространение болезни

Сложную ситуацию признали в так называемом "Министерстве здравоохранения Крыма". Впрочем, эксперты предполагают, что цифры могут быть еще больше.

Актуально Резкий скачок: более 27 тысяч новых COVID-больных в сутки

Также за минувшие сутки в регионе от COVID-19 умерли 18 человек. В то же время побороть болезнь смогли 969 человек. За сутки было проведено 11 062 теста.

Общая картина заболеваемости

Всего с начала пандемии в Крыму зафиксировали 99 721 случай заражения коронавирусом.

Умерли от болезни 3 067 человек.

Выздоровели за все время – 87 658 человек.

Стоит ли верить статистике оккупантов Сведения российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важнейших факторов, включая инфицирование среди российских военных и спецслужб.

Пандемия в оккупированном Крыму: оккупанты бьют тревогу

Как ранее сообщалось, оккупанты Крыма бьют тревогу из-за неконтролируемой ситуации с коронавирусом.

Напомним! Власти оккупированного Крыма запретили пожилым людям выходить на улицу.

Ранее также сообщалось, что из-за коронавирусного коллапса в оккупированном Крыму на въезде в полуостров установят блокпосты.

Кроме этого, недавно оккуанты признали, что морги Крыма не справляются с нагрузкой.