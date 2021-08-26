Но, например, фермы с потенциально важными для расследования животными уже могли закрыть. А на фермах тех, по официальным данным, в 2016 году работали 14 миллионов человек.

Важно ВОЗ отчиталась о ситуации с коронавирусом в мире

Откуда взялся коронавирус: расследование идет, но результатов мало

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что собранные в Ухане данные (а именно этот китайский город считают первой известной вспышкой эпидемии) не подтверждают, что COVID-19 стал следствием утечки из лаборатории.

Но нужно же выяснить, откуда взялся коронавирус. Поэтому специалисты ВОЗ призвали:

Немедленно продолжить поиски первых случаев инфицирования коронавирусом и в Китае, и вне его.

Проверить фермы с потенциально важными для расследования животными.

К сожалению, преграда этому – фактор времени.

Для исследования источников коронавируса очень важны анализы на антитела, а они со временем таки исчезают.

Поэтому и расследование, чем больше времени пройдет, будет давать все меньше результатов.

К тому же многие фермы с нужными животными уже просто могли закрыть, а животных – усыпить.

Вывод ВОЗ: "окно возможностей" для исследования источников происхождения коронавируса SARS-CoV-2 быстро исчезает, и вскоре ряд исследований станут не просто бесполезными, а и невозможными.

Актуальное о расследовании источников происхождения коронавируса