Процесс поиска источника происхождения коронавируса остановился, хотя момент как раз сейчас – решающий. В ВОЗ говорят, очень важно отследить людей и животных с нужными образцами в Китае и за его пределами.

Но, например, фермы с потенциально важными для расследования животными уже могли закрыть. А на фермах тех, по официальным данным, в 2016 году работали 14 миллионов человек.

Важно ВОЗ отчиталась о ситуации с коронавирусом в мире

Откуда взялся коронавирус: расследование идет, но результатов мало

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что собранные в Ухане данные (а именно этот китайский город считают первой известной вспышкой эпидемии) не подтверждают, что COVID-19 стал следствием утечки из лаборатории.

Но нужно же выяснить, откуда взялся коронавирус. Поэтому специалисты ВОЗ призвали:

Немедленно продолжить поиски первых случаев инфицирования коронавирусом и в Китае, и вне его.

Проверить фермы с потенциально важными для расследования животными.

К сожалению, преграда этому – фактор времени.

Для исследования источников коронавируса очень важны анализы на антитела, а они со временем таки исчезают.

Поэтому и расследование, чем больше времени пройдет, будет давать все меньше результатов.

К тому же многие фермы с нужными животными уже просто могли закрыть, а животных – усыпить.

Актуальное о расследовании источников происхождения коронавируса

Специалисты ВОЗ в январе 2021 посетили Китай, чтобы исследовать происхождение коронавируса. Но установить не смогли, как вирус попал в Ухань. По их заключению, COVID-19 вряд ли распространился из китайской лаборатории.



В то же время в США опубликовали отчет американского расследования, в котором таки есть утверждения, что коронавирус вышел из лаборатории Уханьского института вирусологии (WIV). Более того, в ТАСС пишут, что Белый дом готовит к обнародованию тайную часть этого отчета.



(WIV). Более того, в ТАСС пишут, что Белый дом готовит к обнародованию тайную часть этого отчета. В конце концов, гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус признал, что исключать эту версию – преждевременно. А вот Китай, как отметили в Интерфакс-Украина, призвал ВОЗ (впервые официально) расследовать деятельность некоторых лабораторий США (мол, а не оттуда ли произошла утечка коронавирус).

"окно возможностей" для исследования источников происхождения коронавируса SARS-CoV-2 быстро исчезает, и вскоре ряд исследований станут не просто бесполезными, а и невозможными.