Суточная статистика

В Минздраве сообщили, что за сутки четверга 11 ноября вакцинировали против коронавируса 279 136 человек. В частности, первую дозу получили 141 347 человек, вторую дозу – 137 789 человек – они завершили процесс иммунизации.

Актуально В Украине более 24 тысяч случаев COVID-19, летальных – 750

Вакцинацию проводили:

  • 1 102 мобильные бригады по иммунизации,
  • 3 224 пункта прививки,
  • 433 центра вакцинации населения.

Актуальные темпы вакцинации

По состоянию на 12 ноября в Украине вакцинировали против коронавируса 11 986 077 человек:

  • из них получили одну дозу – 11 986 075 человек,
  • полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 422 334 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).

Всего проведено 20 408 409 прививок.

Статистика использованных доз вакцин:

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Coronavac – 3 846 410,
  • Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 028 991,
  • AstraZeneca – 1 499 577,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
  • Moderna – 1 103 232.

вакцини в україні
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала