Суточная статистика

В Минздраве сообщили, что за сутки четверга 11 ноября вакцинировали против коронавируса 279 136 человек. В частности, первую дозу получили 141 347 человек, вторую дозу – 137 789 человек – они завершили процесс иммунизации.

Актуально В Украине более 24 тысяч случаев COVID-19, летальных – 750

Вакцинацию проводили:

1 102 мобильные бригады по иммунизации,

3 224 пункта прививки,

433 центра вакцинации населения.

Внимание! В Министерстве здравоохранения надеются сделать в Украине до конца 2021 года 48 миллионов прививок от коронавируса. Для этого надо делать по крайней мере по 350 тысяч уколов от COVID-19 ежедневно.

Актуальные темпы вакцинации

По состоянию на 12 ноября в Украине вакцинировали против коронавируса 11 986 077 человек:

из них получили одну дозу – 11 986 075 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 422 334 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).

Всего проведено 20 408 409 прививок.

Статистика использованных доз вакцин:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 846 410,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 028 991,

AstraZeneca – 1 499 577,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 103 232.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала