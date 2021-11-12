Около 12 тысяч прививок против COVID-19: актуальный отчет Минздрава
12 ноября 2021 , 09:55Читати новину українською
Источник:Минздрав
В течение последних суток в Украине вакцинировали против коронавируса более 279 тысяч человек. Общие темпы вакцинации достаточно высоки.
Суточная статистика
В Минздраве сообщили, что за сутки четверга 11 ноября вакцинировали против коронавируса 279 136 человек. В частности, первую дозу получили 141 347 человек, вторую дозу – 137 789 человек – они завершили процесс иммунизации.
Актуально В Украине более 24 тысяч случаев COVID-19, летальных – 750
Вакцинацию проводили:
- 1 102 мобильные бригады по иммунизации,
- 3 224 пункта прививки,
- 433 центра вакцинации населения.
Актуальные темпы вакцинации
По состоянию на 12 ноября в Украине вакцинировали против коронавируса 11 986 077 человек:
- из них получили одну дозу – 11 986 075 человек,
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 422 334 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).
Всего проведено 20 408 409 прививок.
Статистика использованных доз вакцин:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 3 846 410,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 028 991,
- AstraZeneca – 1 499 577,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 103 232.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала