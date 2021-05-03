Как изменилась ситуация с COVID-19 за сутки
В госпитализации нуждались 1 591 пациент с подтвержденным COVID-19, или выраженными симптомами болезни. От осложнений коронавируса умерли 154 человека. В то же время, выздоровели со вчерашнего дня 5 550 больных.
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За минувшие сутки осуществлено 16 023 тестирований за сутки:
- методом ПЦР – 9 298,
- методом ИФА – 1 260,
- экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 5 465.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 95 случаев;
- Винницкая область – 64 случая;
- Волынская область – 108 случаев;
- Днепропетровская область – 360 случаев;
- Донецкая область – 202 случая;
- Житомирская область – 135 случаев;
- Закарпатская – 4 случая;
- Запорожская область – 103 случая;
- Ивано-Франковская область – 38 случаев;
- Киевская область – 74 случая;
- Кировоградская область – 116 случаев;
- Луганская область – 28 случаев;
- Львовская область – 94 случая;
- Николаевская область – 81 случай;
- Одесская область – 143 случая;
- Полтавская область- – 104 случая;
- Ровенская область – 62 случая;
- Сумская область – 231 случай;
- Тернопольская область – 120 случаев;
- Харьковская область – 164 случая;
- Херсонская область – 46 случаев;
- Хмельницкая область – 30 случаев;
- Черкасская область – 233 случая;
- Черновицкая область – 61 случай;
- Черниговская область – 62 случая.
Главное о профилактике коронавируса / источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала