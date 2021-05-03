Как изменилась ситуация с COVID-19 за сутки

В госпитализации нуждались 1 591 пациент с подтвержденным COVID-19, или выраженными симптомами болезни. От осложнений коронавируса умерли 154 человека. В то же время, выздоровели со вчерашнего дня 5 550 больных.

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За минувшие сутки осуществлено 16 023 тестирований за сутки:

  • методом ПЦР – 9 298,
  • методом ИФА – 1 260,
  • экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 5 465.​

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 95 случаев;
  • Винницкая область – 64 случая;
  • Волынская область – 108 случаев;
  • Днепропетровская область – 360 случаев;
  • Донецкая область – 202 случая;
  • Житомирская область – 135 случаев;
  • Закарпатская – 4 случая;
  • Запорожская область – 103 случая;
  • Ивано-Франковская область – 38 случаев;
  • Киевская область – 74 случая;
  • Кировоградская область – 116 случаев;
  • Луганская область – 28 случаев;
  • Львовская область – 94 случая;
  • Николаевская область – 81 случай;
  • Одесская область – 143 случая;
  • Полтавская область- – 104 случая;
  • Ровенская область – 62 случая;
  • Сумская область – 231 случай;
  • Тернопольская область – 120 случаев;
  • Харьковская область – 164 случая;
  • Херсонская область – 46 случаев;
  • Хмельницкая область – 30 случаев;
  • Черкасская область – 233 случая;
  • Черновицкая область – 61 случай;
  • Черниговская область – 62 случая.

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Главное о профилактике коронавируса / источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала