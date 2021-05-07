Речь идет о партиях вакцины, произведенных на заводе в Балтиморе (штат Мэриленд, США) и предназначенных для поставок внутри страны.

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В начале апреля на заводе обнаружили одну партию препарата, которая не соответствовала стандартам. The New York Times предполагает, что работники завода смешали ингредиенты для Johnson & Johnson с ингредиентами вакцины AstraZeneca.

Из-за этого было испорчено 15 миллионов доз. FDA обеспокоено качеством еще 70 миллионов доз вакцины от Johnson & Johnson, произведенных в то же время.

Специалисты FDA считают, что смешение компонентов вакцин могло произойти из-за работников, не прошедших дезинфекцию при перемещениях между зонами производства различных препаратов.

Что известно о вакцине Johnson & Johnson

Вакцина Johnson & Johnson однокомпонентная, которую США одобрили 28 февраля.

Эффективность оценивается в 66,1% .

. ЕС и Всемирная организация здравоохранения одобрили препарат в марте.

В апреле центры массовой вакцинации препаратом компании Johnson & Johnson в Северной Каролине и Колорадо временно закрыли из-за появления побочной реакции у нескольких десятков вакцинированных.



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