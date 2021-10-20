Кампания #Япройшла! от Helsi

Женщинам предлагают пройти бесплатное обследование у маммолога в государственной клинике, предварительно получив направление от семейного врача.

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Сделать это можно даже дистанционно-просто попросите своего семейника в мессенджере или по телефону,

– говорят в Helsi.

Пройти обследование можно и без направления, но тогда придется доплатить 300 гривен. Записываться можно к выбранному вами врачу в любом районе города, независимо от места проживания или регистрации.

Также пользователи Helsi могут пройти обследование со скидками в двух частных клиниках. В таком случае, комплексный осмотр и УЗИ со скидкой будет стоить 671 – 727 гривен, а обзор с маммографией – 952 гривны.

Обратите внимание! Диагностика онкозаболеваний по программе медицинских гарантий является бесплатной для пациентов не только в октябре.



Бесплатно можно пройти шесть 6 исследований на выявление самых распространенных онкозаболеваний.

Бесплатная диагностика онкозаболеваний

В частности, маммографию можно бесплатно сделать в 240 заведениях, которые имеют договор с НСЗУ. На это выделено 41,3 миллиона гривен на 2021 год.

Рак молочной железы (РМЖ) является одним из самых распространенных типов онкологических заболеваний среди женщин,

– подчеркнули в Центре общественного здоровья.

Факторы риска рака молочной железы

с возрастом риск РМЖ возрастает;

если близкие родственники имели в анамнезе это заболевание, риск увеличивается;

некоторые мутации генов, передаваемых от родителей к ребенку, увеличивают риск РМЖ;

личная история заболеваний груди, в частности, если была обнаружена атипичная гиперплазия молочной железы;

радиационное облучение груди или лица;

ожирение;

начало менструации в раннем возрасте, до 12 лет;

рождение первого ребенка после 30 лет;

отсутствие беременности. Если женщина никогда не была беременной – риск рака молочной железы увеличивается;

гормонотерапия после менопаузы;

употребление алкоголя.

Какая профилактика рака молочной железы?

Прежде всего в ЦОС советуют регулярно проходить профилактические осмотры. Женщины должны сбалансированно питаться, поддерживать вес тела в норме. Стоит также отказаться от курения и алкоголя, быть физически активными.

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