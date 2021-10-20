В октябре женщины смогут бесплатно обследовать грудь: объяснение ЦОС
Источник:ЦОС
В Украине женщины до конца октября могут пройти обследование у маммолога бесплатно в государственных клиниках и со скидками в частных. Обследования продлятся в рамках международного месяца борьбы за здоровье груди.
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Женщинам предлагают пройти бесплатное обследование у маммолога в государственной клинике, предварительно получив направление от семейного врача.
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Сделать это можно даже дистанционно-просто попросите своего семейника в мессенджере или по телефону,
– говорят в Helsi.
- Пройти обследование можно и без направления, но тогда придется доплатить 300 гривен. Записываться можно к выбранному вами врачу в любом районе города, независимо от места проживания или регистрации.
- Также пользователи Helsi могут пройти обследование со скидками в двух частных клиниках. В таком случае, комплексный осмотр и УЗИ со скидкой будет стоить 671 – 727 гривен, а обзор с маммографией – 952 гривны.
Бесплатно можно пройти шесть 6 исследований на выявление самых распространенных онкозаболеваний.
Бесплатная диагностика онкозаболеваний
В частности, маммографию можно бесплатно сделать в 240 заведениях, которые имеют договор с НСЗУ. На это выделено 41,3 миллиона гривен на 2021 год.
Рак молочной железы (РМЖ) является одним из самых распространенных типов онкологических заболеваний среди женщин,
– подчеркнули в Центре общественного здоровья.
Факторы риска рака молочной железы
- с возрастом риск РМЖ возрастает;
- если близкие родственники имели в анамнезе это заболевание, риск увеличивается;
- некоторые мутации генов, передаваемых от родителей к ребенку, увеличивают риск РМЖ;
- личная история заболеваний груди, в частности, если была обнаружена атипичная гиперплазия молочной железы;
- радиационное облучение груди или лица;
- ожирение;
- начало менструации в раннем возрасте, до 12 лет;
- рождение первого ребенка после 30 лет;
- отсутствие беременности. Если женщина никогда не была беременной – риск рака молочной железы увеличивается;
- гормонотерапия после менопаузы;
- употребление алкоголя.
Какая профилактика рака молочной железы?
Прежде всего в ЦОС советуют регулярно проходить профилактические осмотры. Женщины должны сбалансированно питаться, поддерживать вес тела в норме. Стоит также отказаться от курения и алкоголя, быть физически активными.
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