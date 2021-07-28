Это значительно больше, чем за прошедшие сутки, когда в городе также был рекордный прирост новых случаев COVID-19. Так, 27 июля Токио сообщило о 2 848 инфицированных.
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Также известно, что еще 16 человек, связанных с Олимпийскими играми в Токио, получили положительный результат теста на COVID-19.
По словам организаторов, эти 16 человек:
- 9 подрядчиков,
- 4 официальных человека, связанных с играми,
- 2 представителя СМИ,
- волонтер.
При этом СМИ сообщили, что никто из этих людей не останавливался в Олимпийской деревне.
Напомним, на Олимпиаде в Токио обнаружили первый случай COVID у спортсмена после соревнований.
Добавим, в день открытия Олимпийских игр в Токио Организационный комитет заявил о 19 новых случаев коронавируса
Олимпиада и коронавирус
- Олимпийские игры-2020 перенесли на 1 год из-за пандемии коронавируса.
- Они стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа на 42 аренах.
- Около 11 тысяч спортсменов из более чем 205 стран выступят в 33 видах спорта и разыграют 339 комплектов наград.
- Всего на Олимпиаде с начала этого месяца уже более 150 выявленных случаев COVID-19.