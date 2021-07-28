Олимпийские игры не проходят бесследно: в Токио очередной рекорд коронавируса

В Токио, где проводят Олимпийские игры-2020, снова рекордный прирост инфицированных коронавирусом за сутки. В течение 27 июля в городе обнаружили 3 177 новых больных.

Это значительно больше, чем за прошедшие сутки, когда в городе также был рекордный прирост новых случаев COVID-19. Так, 27 июля Токио сообщило о 2 848 инфицированных.

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Также известно, что еще 16 человек, связанных с Олимпийскими играми в Токио, получили положительный результат теста на COVID-19.

По словам организаторов, эти 16 человек:

9 подрядчиков,

4 официальных человека, связанных с играми,

2 представителя СМИ,

волонтер.

При этом СМИ сообщили, что никто из этих людей не останавливался в Олимпийской деревне.

Напомним, на Олимпиаде в Токио обнаружили первый случай COVID у спортсмена после соревнований.

Добавим, в день открытия Олимпийских игр в Токио Организационный комитет заявил о 19 новых случаев коронавируса

Олимпиада и коронавирус