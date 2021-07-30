Олимпийские игры и психическое здоровье: чем жертвуют спортсмены для победы – яркие примеры

Десятилетиями профессиональных спортсменов убеждали, что нужно отбросить сомнения и сосредоточиться на победе. Впрочем, даже если вы не следите за спортом, стоит знать, что во время Олимпийских игр-2020 нашлось место и для разговоров о психическом здоровье и психологическом давлении во время крупных соревнований.

Известные люди в разных спортивных сферах, такие как Симона Байлз, Ольга Харлан, Майкл Фелпс и многие другие, стали говорить о своих ментальных проблемах. Больше об их историях и не только – читайте дальше.

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Олимпийские игры и mental health

Исследование, которое группа нидерландских ученых проводила еще в 2018 году с привлечением Олимпийского комитета, показало, что проблемы с психическим здоровьем случаются у 16 – 34% профессиональных спортсменов. Начиная от проблем с алкогольной зависимостью до расстройств сна и тревожных или депрессивных расстройств.

В Службе консультирования, психологии и психиатрии также обнаружили, что каждый третий элитный спортсмен страдает от тревоги и депрессии.

Украинская саблистка Ольга Харлан

После поражения женщина заявила, что берет паузу в большом спорте. По ее словам, с начала 2021 года она жила только с мыслями об Олимпиаде – и это давление могло повлиять на ее результаты.

"Разочаровала ли саму себя? Да. Чувствую ли я себя слабой? Да. Виноват ли в этом кто-то кроме меня? Нет. Мы сами хозяева своей судьбы и жизни. Сегодня я не смогла справиться именно с эмоциями. Иногда эмоции управляют нами. Сегодня так было и со мной. Полтора года без соревновательной практики – видимо, повлияли на меня", – написала Ольга.



Ольга Харлан / Фото Getty Images

Американская гимнастка Симона Байлз

На протяжении многих лет Симона Байлз была одной из лучших в этой области. Однако она тоже заявила, что снимается с соревнований. Все из-за психологических проблем.

Поставьте свое психическое здоровье на первое место, потому что если вы этого не сделаете, вы не добьетесь такого успеха, к которому стремитесь,

– заявила она.

Теннисистка Наоми Осака

В мае 2021 года она рассказала, что страдает от депрессии с 2018 года. Именно из-за проблем с ментальным здоровьем женщина отказалась от участия в турнире "Ролан Гаррос".

Пловец Майкл Фелпс

Обладатель рекордных 23 золотых медалей. Он уже на пенсии, но давно открыто рассказывает о своей борьбе за психическое здоровье. Фелпс заявил, что задумывался о самоубийстве после Олимпийских игр-2012 года из-за депрессии.

"Мы люди. Никто не идеален. Так что, это нормально, когда все идет не по плану", – сказал Фелпс.

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Американская бегунья Ша'Керри Ричардсон

Она не скрывала проблем, с которыми столкнулась, готовясь к Олимпиаде, на которую не попала. 21-летнюю спортсменку отстранили за употребление марихуаны. Она сказала, что хотела скрыть боль смерти своей матери, не говоря уже о давлении.

Австралийский пловец Джек Маклафлин

Он сдержал слезы после того, как завоевал серебряную медаль в мужском заплыве на 400 метров вольным стилем на Олимпийских играх-2020. Мужчина описал свое давление на тренировках во время пандемии, когда чуть не покинул большой спорт.

"Это все для моей семьи и друзей. Они действительно помогли мне, я очень боролся. Я тренируюсь до 10 – 11 раз в неделю. Поэтому делать что-то, когда вы не уверены на 10%, что на самом деле дойдете до победы – это довольно сложно", – сказал Маклафлин.



Джек Маклафин / Фото The Australian

Дженни Риссведс из Швеции

Она стала самой молодой чемпионкой по горным велосипедам среди женщин, когда выиграла золото на Чемпионате мира в 2016 году в Рио в 22 года. Через год две смерти в ее семье вызвали депрессию.

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Поэтому, чем больше спортсменов будут говорить об этой стороне профессионального спорта, тем больше шансов, что по крайней мере часть этих проблем решат.