За минувшие сутки, 4 августа, в столице Японии зарегистрировали 5 042 случая заражения коронавирусом. Это почти на тысячу больше, чем днем ранее, когда в стране обнаружили 4 166 инфицированных.

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По всей стране также зарегистрировали печальный рекорд – суточный прирост инфицированных впервые превысил порог 15 000.

Тем временем правительство Японии расширило чрезвычайное положение еще на 8 префектур. Всего сейчас в 15 префектурах страны до 31 августа будут действовать строгие карантинные ограничения и запрет на продажу алкоголя. Все для того, чтобы остановить распространение штамма коронавируса Дельта.

Сейчас этим вариантом инфицированы около 90% жителей Токио. Доля таких пациентов высока и во многих других городах страны.

Инфекции беспрецедентно распространяются в мегаполисах и других местах... С увеличением числа инфицированных, число пациентов в тяжелом состоянии также растет,

– сообщил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

Темпы распространения вируса неутешительны: ситуация может ухудшиться

Группа экспертов, консультирующих правительство, предупредили, что ситуация может ухудшиться.

В частности они прогнозируют, что если темпы заболеваемости не снизятся, то среднее недельное количество COVID-больных только в столице может вырасти примерно до 10 900. Сейчас же этот средний показатель составляет 3 646,9.

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Источник: Forbes