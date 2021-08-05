За минувшие сутки, 4 августа, в столице Японии зарегистрировали 5 042 случая заражения коронавирусом. Это почти на тысячу больше, чем днем ранее, когда в стране обнаружили 4 166 инфицированных.
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По всей стране также зарегистрировали печальный рекорд – суточный прирост инфицированных впервые превысил порог 15 000.
Тем временем правительство Японии расширило чрезвычайное положение еще на 8 префектур. Всего сейчас в 15 префектурах страны до 31 августа будут действовать строгие карантинные ограничения и запрет на продажу алкоголя. Все для того, чтобы остановить распространение штамма коронавируса Дельта.
Сейчас этим вариантом инфицированы около 90% жителей Токио. Доля таких пациентов высока и во многих других городах страны.
Инфекции беспрецедентно распространяются в мегаполисах и других местах... С увеличением числа инфицированных, число пациентов в тяжелом состоянии также растет,
– сообщил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.
Темпы распространения вируса неутешительны: ситуация может ухудшиться
Группа экспертов, консультирующих правительство, предупредили, что ситуация может ухудшиться.
В частности они прогнозируют, что если темпы заболеваемости не снизятся, то среднее недельное количество COVID-больных только в столице может вырасти примерно до 10 900. Сейчас же этот средний показатель составляет 3 646,9.
Вспышка коронавируса на Олимпийских играх-2020: основное
Источник: Forbes
- За минувшие сутки, 4 августа, на Олимпийских играх-2020 зафиксировали 31 нового больного коронавирусом. Это рекордное число от начала проведения игр.
- Среди больных – еще один, шестой член греческой сборной по спортивному плаванию. Команда из Греции была вынуждена отказаться от участия из-за вспышки внутри группы. Всех шестерых больных изолировали в гостиничных номерах, а остальные 6 членов вернулись домой.
- Общее количество заболевших COVID-19 людей, связанных с Олимпийскими играми в Токио, составляет 353. Среди них несколько спортсменов.