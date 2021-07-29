Сборную Австралии по легкой атлетике отправили на карантин

Австралийские олимпийцы с ним контактировали. Всего в изоляции – 63 человека.

Члены сборной Австралии по легкой атлетике на Олимпийских играх в Токио изолируются в своих комнатах для меры предосторожности,

– говорится в сообщении.

Решение о срочной изоляции более полсотни человек принято руководство сборной после подтверждения диагноза COVID-19 у чемпиона мира по прыжкам с шестом американца Сэма Кендрикса. Он ранее тренировался вместе с австралийским прыгуном Кертисом Маршаллом.

Рекордное количество новых COVID-случаев в Токио

Источник: Kyodo News

Более того, в Токио снова рекордный прирост инфицированных коронавирусом в сутки. Среди участников и персонала Олимпиады обнаружили 24 новых случая COVID-19. Это самый высокий суточный показатель, который был зарегистрирован с начала игр. Положительный тест на COVID-19 получили:

17 жителей Японии;

3 спортсмена из-за рубежа, которые проживали в Олимпийской деревне.

По информации Организационного комитета, в целом во время Олимпиады уже зафиксировали 193 случая коронавируса. За вчера, 28 августа, там зафиксировали 3177 новых заражений.

Внимание! Вместе с тем, в Международном олимпийском комитете (МОК) заверили, что рост заболеваемости COVID-19 в Японии никак не связан с Олимпиадой, сообщили в " Интерфакс".