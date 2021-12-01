Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Он считает, что запреты на поездки не смогут предотвратить международное распространение этого штамма.

Важно ВОЗ объяснили, почему против создания новой вакцины из-за штамма Омикрон

По его словам, страны должны принимать только меры по снижению риска в соответствии с международными медико-санитарными правилами.

В частности, это включает меры по задержке или сокращению распространения нового варианта, например:

скрининг пассажиров перед поездкой и/или после прибытия;

или применение карантина к международным путешественникам.

Общие запреты на поездки не смогут предотвратить международное распространение Омикрона, и они ложатся тяжелым бременем на жизнь и средства к существованию,

– заявил он.

Омикрон и ограничения на поездки:

Впервые новый вариант коронавируса был идентифицирован британскими исследователями 24 ноября. В частности, генетики обнаружили в штамме 32 мутации, что свидетельствует о большей способности к распространению и вероятной устойчивости штамма к действию имеющихся вакцин.

ЕС намерен рекомендовать странам пересматривать условия въезда, чтобы сдержать распространение штамма Омикрон.

Некоторые страны уже приняли решение приостановить авиасообщение с ЮАР. В частности, Великобритания и Германия, впоследствии к ним присоединились Хорватия, Италия и Нидерланды.

Украинское МИД тоже рекомендует украинцам сейчас воздержаться от поездок в Южную Африку, Ботсвану, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.

Из-за Омикрона правительство вводит изоляцию при въезде граждан в Украину / Источник: Правительственный портал / Инфографика 24 канала