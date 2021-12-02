Омикрон в действии: в ЮАР за сутки удвоилось количество больных

Согласно официальной статистике, количество новых подтвержденных случаев COVID-19 в Южной Африке, где ученые обнаружили вариант Омикрон, почти удвоилось. За день она выросла до 8561 в среду по сравнению с 4373 днем ранее.

Вспышка коронавируса в ЮАР

Ученые из Южной Африки заявили, что готовятся к быстрому росту случаев COVID-19 после появления нового варианта Омикрона. По их словам, существует вероятность того, что мы будем наблюдать удвоение или утроение случаев по мере того, как движемся в течение недели.

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В Южной Африке в начале ноября наблюдался период, когда ситуация стабилизировалась. В среднем за 7 дней было около 200 новых случаев в сутки, но в середине ноября количество новых случаев начало быстро расти.

Предыдущий всплеск в Южной Африке, вызвавший штамм Дельта в июне и июле, привел к тому, что ежедневные новые случаи достигли пика более чем на 20 000 человек. С населением 60 миллионов человек в Южной Африке зафиксировано более 2,9 миллиона случаев COVID-19, в том числе почти 90 000 смертей.

Лаборатории в Южной Африке и Ботсване срочно проводят геномное секвенирование для изучения случаев Омикрона, чтобы выяснить, является ли он причиной вспышки, вызывает ли осложнения и устойчив ли к вакцинам.

Что сейчас известно об Омикроне

Источник: ВОЗ

Новый штамм Омикрон, возникший в Южной Африке, вызывает беспокойство.

Сейчас выросла заболеваемость среди молодых людей в Южной Африке именно этим штаммом. Но неизвестно, обусловлено ли это именно способностью вируса быстрее распространяться, есть ли другие факторы.

Возросло количество госпитализаций. Это из-за штамма, или из-за увеличения заболеваемости, пока неизвестно. Врач Анжелика Коетзее, президент ассоциации врачей Южной Африки утверждает, что заболевание протекает легче.

Есть данные, что иммунитет от предыдущего заболевания другими штаммами не эффективен, и можно повторно заразиться.

ПЦР тесты эффективны, а вот быстрые тесты – неизвестно.



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