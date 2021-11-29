Больше информации относительно нового штамма вируса появится примерно через 2 недели. Об этом в эфире 24 Канала рассказал врач-иммунолог Борис Донской.

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В ответ на вопрос о том, являются ли данные относительно того, насколько Омикрон опаснее Дельты, Борис Донской отметил: "У нас есть данные, что он имеет потенциал стать таким. Но реализует ли он его – это мы очень скоро увидим".

Людей действительно пугает именно неизвестность. На вопрос, опаснее ли он, чем его базовый вариант Дельта, мы не можем сейчас дать ответ. Или он сильнее распространяется – тоже. Борис Донской Врач-иммунолог

Установленных случаев Омикрона было мало

В то же время врач отметил, что пока непонятно, сможет ли противодействовать Омикрону иммунитет против базового вируса, вакцинации.

"Неизвестность пугает и вызывает панику. Я призвал бы не паниковать, это не поможет. Но за неделю – полторы мы точно будем иметь ответ", – сказал иммунолог.

Ответов не было, ведь описанных случаев – очень мало. За эту неделю – две их будет много и мы увидим, насколько он быстрее, чем Дельта, или их не будет много, что будет свидетельствовать, что он не опережает Дельта вариант по распространению. Борис Донской Врач-иммунолог

Борис Донской пояснил, что мутация – это природа вируса. Он эволюционирует, может делать это чрезвычайно быстро и эволюционирование – это единственный его шанс выжить.

"Единственный шанс для этого вируса сломать наш иммунитет – это мутации, которые сделают его не похожим. И тогда он сможет обмануть нашу иммунную систему, которая его не сразу распознает".

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