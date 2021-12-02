По крайней мере так считают южноафриканские эксперты. Поэтому ученые предупреждают о более высоком уровне повторных инфицирований. Даже чаще, чем это было для других вариантов недуга.
Важно Как мог появиться новый штамм коронавируса Омикрон: эксперты назвали версии
Представители здравоохранения и ученые со всего мира внимательно следят за событиями в стране, где Омикрон обнаружили впервые. Поэтому предварительные выводы говорят, что похоже, что новый штамм повторно заражает людей быстрее.
Впрочем, они отмечают, что вакцины защищают от серьезных последствий заболевания в любом случае.
Омикрон может стать причиной более половины случаев COVID в Европе
Агентство общественного здоровья ЕС предупредило, что Омикрон может вызвать более половины всех новых инфикцирований коронавирусом в Европе в течение следующих нескольких месяцев. Уже и появлялись доказательства того, что вакцины все еще защищают от серьезных заболеваний.
Мы считаем, если человек переболел коронавирусом, это не убережет его от инфицирования Омикроном,
– сказала Энн фон Готтберг, эксперт Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке.
Она также добавила: "Мы считаем, что количество случаев будет расти в геометрической прогрессии во всех провинциях страны. Мы верим, что вакцины все равно защитят от тяжелых заболеваний, госпитализации и смерти".
Омикрон: течение болезни
Ученые из того же института доказали, что начальные данные свидетельствуют о том, что Омикрон может спровоцировать менее тяжелые заболевания, чем предыдущие штаммы. Хотя может и влиять тот факт, что многие первые случаи выявили у молодых людей.
Врачи провинции Гаутенг сказали, что пациенты с коронавирусом имеют симптомы, похожие на грипп, в частности сухой кашель.
Что сейчас известно об Омикроне
Источник: ВОЗ
- Сейчас выросла заболеваемость среди молодых людей в Южной Африке именно этим штаммом. Но неизвестно, обусловлено ли это непосредственно способностью вируса быстрее распространяться, есть ли другие факторы.
- Возросло количество госпитализаций. Это из-за штамма, или из-за увеличения заболеваемости, пока неизвестно.
- ПЦР тесты эффективны, а вот быстрые тесты – неизвестно. Также нет точных данных, насколько эффективны вакцины против нового штамма. Однако, в ВОЗ предварительно призвали не паниковать и продолжать вакцинацию доступными препаратами.
Важность вакцинации / Инфографика 24 канала