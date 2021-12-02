Омикрон может быстрее заражать людей повторно, чем предыдущие штаммы

Омикрон продолжает распространяться по миру. Люди могут заразиться этим новым штаммом, даже если уже переболели коронавирусом.

По крайней мере так считают южноафриканские эксперты. Поэтому ученые предупреждают о более высоком уровне повторных инфицирований. Даже чаще, чем это было для других вариантов недуга.

Важно Как мог появиться новый штамм коронавируса Омикрон: эксперты назвали версии

Представители здравоохранения и ученые со всего мира внимательно следят за событиями в стране, где Омикрон обнаружили впервые. Поэтому предварительные выводы говорят, что похоже, что новый штамм повторно заражает людей быстрее.

Впрочем, они отмечают, что вакцины защищают от серьезных последствий заболевания в любом случае.

Омикрон может стать причиной более половины случаев COVID в Европе

Агентство общественного здоровья ЕС предупредило, что Омикрон может вызвать более половины всех новых инфикцирований коронавирусом в Европе в течение следующих нескольких месяцев. Уже и появлялись доказательства того, что вакцины все еще защищают от серьезных заболеваний.

Мы считаем, если человек переболел коронавирусом, это не убережет его от инфицирования Омикроном,

– сказала Энн фон Готтберг, эксперт Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке.

Она также добавила: "Мы считаем, что количество случаев будет расти в геометрической прогрессии во всех провинциях страны. Мы верим, что вакцины все равно защитят от тяжелых заболеваний, госпитализации и смерти".

Омикрон: течение болезни

! В середине ноября 2021 года в Южной Африке сообщали о 300 случаях коронавируса в день. В среду, 1 декабря, зафиксировали 8 561 новый случай.

Ученые из того же института доказали, что начальные данные свидетельствуют о том, что Омикрон может спровоцировать менее тяжелые заболевания, чем предыдущие штаммы. Хотя может и влиять тот факт, что многие первые случаи выявили у молодых людей.

Врачи провинции Гаутенг сказали, что пациенты с коронавирусом имеют симптомы, похожие на грипп, в частности сухой кашель.

Что сейчас известно об Омикроне

Источник: ВОЗ

Сейчас выросла заболеваемость среди молодых людей в Южной Африке именно этим штаммом. Но неизвестно, обусловлено ли это непосредственно способностью вируса быстрее распространяться, есть ли другие факторы.

Возросло количество госпитализаций. Это из-за штамма, или из-за увеличения заболеваемости, пока неизвестно.

ПЦР тесты эффективны, а вот быстрые тесты – неизвестно. Также нет точных данных, насколько эффективны вакцины против нового штамма. Однако, в ВОЗ предварительно призвали не паниковать и продолжать вакцинацию доступными препаратами.

Важность вакцинации / Инфографика 24 канала