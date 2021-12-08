Омикрон может изменить ход пандемии: два наиболее вероятных сценария от генетика

Ученые продолжают изучать штамм коронавируса Омикрон, который распространился из ЮАР в конце ноября.

Омикрон может спровоцировать новую волну или приблизить конец пандемии

Украинский генетик Александр Коляда отметил, что пока нет достаточно данных о новом штамме вируса, чтобы делать окончательные прогнозы распространения пандемии, ведь Омикрон появился всего несколько недель назад.

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Кроме того, большинство данных касаются населения ЮАР, а там очень мало пожилых людей и других определенных категорий людей, поэтому мы еще не можем точно сказать как Омикрон влияет на всех.

Два сценария развития пандемии

Александр Коляда назвал два сценария развития пандемии:

Первый – Омикрон будет инфицировать людей, которые уже вакцинированы или переболели, будет иметь значительную летальность или влияние на здоровье. Тогда мы получим следующую волну пандемии.

Второй – оптимистичный сценарий: окажется, что штамм более заразен, приводит к появлению иммунитета, но летальность у него низкая. Это значит, что он быстро распространится и сделает профилактику по всей планете.

Генетик подчеркнул, что какой из этих сценариев будет более правдоподобным, скоро узнаем.

Сезонность коронавируса

Кроме того, по словам Александра, развитие пандемии коронавируса несколько похоже на то, как распространяется по миру грипп.

Обе инфекции – респираторные. Скорее всего, идея ежегодной вакцинации перед сезоном, начиная с сентября, тоже будет через несколько лет и для коронавируса,

– отметил Александр Коляда.

Что известно об эффективности вакцин против Омикрона

Сегодня, 8 декабря, в компании Pfizer заявили, что две дозы вакцины против коронавируса могут не обеспечить достаточной защиты от штамма Омикрон. Однако защита улучшается после бустерной.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения заявили, что уже существующие вакцины от коронавируса по-прежнему должны защищать от недуга. В частности, от тяжелого течения болезни при заражении штаммом Омикрон, поскольку доказательств низкой эффективности препаратов против нового варианта не выявили.

Также важно добавить, что первые лабораторные испытания нового варианта коронавируса в ЮАР показали, что он может "отчасти уклоняться" от прививки Pfizer. Ученые определили, что антитела от вакцины Pfizer могут быть в 40 раз менее эффективны против коронавируса Омикрон, чем от первоначального варианта COVID-19. Однако эти данные не полны, поскольку результаты основаны на анализах крови 12 человек.

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