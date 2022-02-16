Омикрон мутирует: обнаружили изменения в белке
Источник:Statens Serum Institut
Ученые из Дании обнаружили новую опасную мутацию в белке Омикрон штамма SARS-CoV-2. Проблема в том, что многие ПЦР-тесты не способны его выявить.
Главное об обнаруженной мутации
Мутацию назвали H78Y, ее обнаружили в белке ORF3a, отвечающем за воспалительные процессы в клетках больного.
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По мнению ученых, новый вариант штамма BA.2, также получивший название Стелс-омикрон, может быть еще более заразным, чем предыдущие версии вируса, даже для вакцинированных. Кроме того, многие ПЦР-тесты не способны его обнаружить.Внимание! В настоящее время в Дании около 24% больных приходится именно на BA.2.
Прогноз ученых о новых штаммах
Ранее британские ученые предупредили, что следующий штамм COVID-19 может убить гораздо больше людей и иметь более выраженную патогенность, чем Дельта или Омикрон.
В частности, эпидемиолог Марк Вулхаус из Эдинбургского университета отметил, что распространенное предположение о том, что варианты коронавируса продолжат ослабевать – опасно.
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