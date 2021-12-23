Об этом свидетельствует исследование ученых южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний. Оно опубликовано на портале препринтов. Это значит, что оно еще не получило экспертную оценку.
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Новые данные свидетельствуют, что Омикрон не так опасен, как считалось
Дело в том, что в Южной Африке заболевание Омикроном протекает на 70-80% легче по сравнению с Дельтой. Об этом рассказал глава Африканских центров контроля за заболеваниями (CDC) Джон Нкенгасонг.
Кроме того, волна Омикрона утихает так же быстро, как и возникла. Однако, такую динамику можно наблюдать не во всех странах.
Мы должны интерпретировать данные из Южной Африки с большой осторожностью. Это первые дни, и практика здравоохранения местная,
– сказал представитель CDC.
Что на это влияет ? По словам ученого, средний молодой возраст населения ЮАР может влиять на ситуацию с Омикроном (в частности, на динамику, которая наблюдается в стране) и результаты исследований.
Штамм коронавируса Омикрон: последние новости
- Известно, что у штамма коронавируса Омикрон более легкое течение, но имеющиеся вакцины против него менее эффективны.
- Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что имеют достаточно доказательств того, что штамм Омикрон распространяется быстее других вариантов COVID-19. Вместе с тем, люди, получившие вакцину, или даже переболевшие COVID-19, могут иметь высокий риск повторного заражения.
- Омикрон опередил другие варианты коронавируса и стал доминирующим в США. На прошлой неделе Омикрон составил 73% всех новых случаев заражения в стране.
- Минздрав Украины привел данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости о том, что Омикрон станет господствующим вариантом в ЕС в январе – феврале 2022 года.
- В то же время, согласно новым исследованиям в ЮАР, инфицированные Омикроном в 11 раз реже (лишь 1,7%) нуждаются в госпитализации, чем инфицированные Дельтой.
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