Об этом свидетельствует исследование ученых южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний. Оно опубликовано на портале препринтов. Это значит, что оно еще не получило экспертную оценку.

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Новые данные свидетельствуют, что Омикрон не так опасен, как считалось

Дело в том, что в Южной Африке заболевание Омикроном протекает на 70-80% легче по сравнению с Дельтой. Об этом рассказал глава Африканских центров контроля за заболеваниями (CDC) Джон Нкенгасонг.

Кроме того, волна Омикрона утихает так же быстро, как и возникла. Однако, такую ​​динамику можно наблюдать не во всех странах.

Мы должны интерпретировать данные из Южной Африки с большой осторожностью. Это первые дни, и практика здравоохранения местная,
– сказал представитель CDC.

Что на это влияет ? По словам ученого, средний молодой возраст населения ЮАР может влиять на ситуацию с Омикроном (в частности, на динамику, которая наблюдается в стране) и результаты исследований.

Штамм коронавируса Омикрон: последние новости

  • Известно, что у штамма коронавируса Омикрон более легкое течение, но имеющиеся вакцины против него менее эффективны.
  • Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что имеют достаточно доказательств того, что штамм Омикрон распространяется быстее других вариантов COVID-19. Вместе с тем, люди, получившие вакцину, или даже переболевшие COVID-19, могут иметь высокий риск повторного заражения.
  • Омикрон опередил другие варианты коронавируса и стал доминирующим в США. На прошлой неделе Омикрон составил 73% всех новых случаев заражения в стране.
  • Минздрав Украины привел данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости о том, что Омикрон станет господствующим вариантом в ЕС в январе – феврале 2022 года.
  • В то же время, согласно новым исследованиям в ЮАР, инфицированные Омикроном в 11 раз реже (лишь 1,7%) нуждаются в госпитализации, чем инфицированные Дельтой.

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