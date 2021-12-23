Омикрон не так опасен, как Дельта: на 80% меньше госпитализаций

Штамм коронавируса Омикрон протекает на 70% легче и вызывает на 80% меньше госпитализаций по сравнению с вариантом Дельта.

Об этом свидетельствует исследование ученых южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний. Оно опубликовано на портале препринтов. Это значит, что оно еще не получило экспертную оценку.

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Новые данные свидетельствуют, что Омикрон не так опасен, как считалось

Дело в том, что в Южной Африке заболевание Омикроном протекает на 70-80% легче по сравнению с Дельтой. Об этом рассказал глава Африканских центров контроля за заболеваниями (CDC) Джон Нкенгасонг.

Кроме того, волна Омикрона утихает так же быстро, как и возникла. Однако, такую ​​динамику можно наблюдать не во всех странах.

Мы должны интерпретировать данные из Южной Африки с большой осторожностью. Это первые дни, и практика здравоохранения местная,

– сказал представитель CDC.

Что на это влияет ? По словам ученого, средний молодой возраст населения ЮАР может влиять на ситуацию с Омикроном (в частности, на динамику, которая наблюдается в стране) и результаты исследований.

Штамм коронавируса Омикрон: последние новости

Известно, что у штамма коронавируса Омикрон более легкое течение, но имеющиеся вакцины против него менее эффективны.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что имеют достаточно доказательств того, что штамм Омикрон распространяется быстее других вариантов COVID-19. Вместе с тем, люди, получившие вакцину, или даже переболевшие COVID-19, могут иметь высокий риск повторного заражения.

Омикрон опередил другие варианты коронавируса и стал доминирующим в США. На прошлой неделе Омикрон составил 73% всех новых случаев заражения в стране.

Минздрав Украины привел данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости о том, что Омикрон станет господствующим вариантом в ЕС в январе – феврале 2022 года.

В то же время, согласно новым исследованиям в ЮАР, инфицированные Омикроном в 11 раз реже (лишь 1,7%) нуждаются в госпитализации, чем инфицированные Дельтой.

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