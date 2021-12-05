Еще в начале пандемии ученые надеялись, что прививка от недуга остановит распространение вируса. Однако, как оказалось, не все так просто.

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Обоняние – и дальше первый симптом COVID-19

Хотя вакцинация пока набирает обороты, она не позволяет полноценно избежать болезни. Зато облегчает ход. "Большинство вакцинированных людей не заболеет, но определенный процент все же заболеет и перенесет это в легкой форме", – объяснила эпидемиолог.

Особенности вакцинации и 3 дозы: смотрите сюжет 24 канала



Люди продолжают болеть и не различать запахи и вкусы. Популярность и дальше имеют ПЦР-тесты. Недавно положительный тест был обнаружен у Ларисы Скоренко.

Не было температуры и кашля. Я не могу сказать, что была слабость. Наиболее выраженной была потеря обоняния и запахов,

– объяснила женщина.

Вакцинированные переносят болезнь полегче

Лариса вакцинировалась еще в первой волне прививок. Поэтому уверена, что легкое течение обязана именно вакцинации, ведь лечилась дома. К тому же, кроме нее, одновременно в семье болезнь подхватил и муж, тоже привитый.

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У меня в первую неделю было легче самочувствие, а на вторую неделю ухудшилось. У мужа немного наоборот. Ему сначала было хуже, а потом 2 недели тоже было легкое течение", – отметила она.

Эпидемиологи отмечают, что случается, когда даже вакцинированные переносят болезнь тяжелее. Впрочем, таких случаев немного.

Есть единичные случаи, когда даже вакцинированные болеют со средней тяжестью. Однако, во-первых, это единицы, а, во-вторых, это уже свойства самого человека и его иммунной системы и состояния в тот момент, когда он болеет. Людмила Мухарская Врач-эпидемиолог

В мире вакцинируются бустерной дозой

Между тем в мире уже активно прививаются 3, так называемой бустерной дозой вакцины. Недавно Центры контроля и профилактики заболеваний выпустили новые рекомендации, в которых говорится, что все взрослые не просто "могут", а "обязаны" получить 3 прививки. Это будет в обязательном порядке.

Заметьте! По словам главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко о том, чтобы украинцы получили 3 дозы, можно говорить только в 2022 году. В настоящее время хотя бы 1 доза имеет только 32% населения.

"Если украинцы массовую сделают первую прививку и нас вакцинируют ею по крайней мере 60% или 2 дозами 50%, то я сразу решу запустить бустерную (дозу вакцины – 24 канал). Ориентировочно ожидаем, что это будет январь – февраль 2022 года", – отметил Ляшко .

Очередная волна коронавируса после Нового года

Пока Украина готовится к новой волне COVID-19, которая может накрыть Украину уже после Нового года. Министр здравоохранения считает, что с коронавирусом трудно что-либо прогнозировать, но отслеживают. COVID-19 повторяет сезонность гриппа.

Прогнозировали, что где-то на середину ноября будет основная вспышка. Оказалось, что месяцем раньше. К середине октября. Если никакие другие мутации не произойдут, то ожидаем следующую волну к концу января, февраля, марта 2022 года,

– отметил он.

Следовательно, будет ли коронавирус мутировать дальше, предсказать никто не может. Впрочем, о том, что маски и карантинные ограничения будут с нами еще не один год, эпидемиологи убеждены.