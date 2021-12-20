Омикрон оказал влияние на эффективность вакцин, но не все потеряно, – EMA

20 декабря 2021 , 18:32
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Источник:

Financial Times

Вакцины, которые на данный момент используют для борьбы с коронавирусом, оказались менее эффективными против штамма Омикрон по сравнению с другими вариантами.

Потребуется некоторое время, чтобы разработать препараты, которые смогут лучше бороться с новым вариантом инфекции. Об этом сообщила глава Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Эмма Кук.

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Однако это только первые данные. Глава EMA добавила, что необходимо провести дополнительные исследования по повышению эффективности вакцин от штамма "Омикрон".

Первые данные показывают явное снижение эффективности существующих вакцин от варианта коронавируса "Омикрон".
– сказала Кук.

Вакцинацию останавливать нельзя

Кук подчеркнула, что нельзя останавливать вакцинацию от коронавируса, даже несмотря на снижение эффективности препаратов. Прививка все еще спасет вас от тяжелого течения болезни и смерти.

Она также добавила, что дополнительно следует усилить противоэпидемиологические меры.

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Автор: Аліна Оліховська