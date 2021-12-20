Омикрон оказал влияние на эффективность вакцин, но не все потеряно, – EMA

Вакцины, которые на данный момент используют для борьбы с коронавирусом, оказались менее эффективными против штамма Омикрон по сравнению с другими вариантами.

Потребуется некоторое время, чтобы разработать препараты, которые смогут лучше бороться с новым вариантом инфекции. Об этом сообщила глава Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Эмма Кук.

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Однако это только первые данные. Глава EMA добавила, что необходимо провести дополнительные исследования по повышению эффективности вакцин от штамма "Омикрон".

Первые данные показывают явное снижение эффективности существующих вакцин от варианта коронавируса "Омикрон".

– сказала Кук.

Вакцинацию останавливать нельзя

Кук подчеркнула, что нельзя останавливать вакцинацию от коронавируса, даже несмотря на снижение эффективности препаратов. Прививка все еще спасет вас от тяжелого течения болезни и смерти.

Она также добавила, что дополнительно следует усилить противоэпидемиологические меры.

Вакцинация и "Омикрон": последние данные

Компания Moderna объявила, что бустерная доза вакцины от COVID-19 способна защитить от нового штамма "Омикрон". Дополнительный укол повышает уровень нейтрализующих "Омикрон" антител, примерно в 37 раз по сравнению с их уровнями до введения бустера.

Известно также, что вакцина Pfizer-BioNTech предоставила защиту от заражения новым штаммом на уровне 33%, что значительно ниже 80% защиты относительно предыдущих штаммов. Однако защита от тяжелого течения болезни осталась высокой – на уровне 70%. Так что в Pfizer тоже сообщили о необходимости трех доз препарата.

– на уровне 70%. Так что в Pfizer тоже сообщили о необходимости трех доз препарата. Кстати, в Украине уже одобрили бустерную дозу вакцинации от коронавируса. Сейчас около 100 украинцев уже получили по 3 дозы вакцины (речь о Pfizer и Moderna).

Почему важно вакцинироваться / Инфографика 24 канала

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