Омикрон вызывает более легкое течение COVID-19

В частности, во Всемирной организации здравоохранения отметили, что несмотря на то, что количество новых случаев Омикрона в мире растет, показатели госпитализации и смертности ниже, чем во время предыдущих волн пандемии.

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Мы видим все больше исследований, которые указывают на то, что Омикрон поражает верхнюю часть тела, в отличие от других вариантов, которые поражают легкие и могут вызвать тяжелую пневмонию,

– подчеркнул представитель ВОЗ Абди Махамуд.

Последние данные о штамме Омикрон

Недавно исследователи из Южной Африки обнаружили, что примерно через 2 недели после заражения новым штаммом иммунитет против Омикрона возрастает в 14 раз, а иммунитет против Дельты – в 4,4 раза.

Сразу 2 новых исследования показали, что зараженные штаммом Омикрон на 40% реже попадают в больницы и на 20% реже обращаются за медицинской помощью, чем больные штамм Дельту.

Согласно исследованиям в ЮАР, инфицированные Омикроном в 11 раз реже (лишь 1,7%) нуждаются в госпитализации, чем инфицированные Дельтой.

Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

Большинство симптомов не характерны для других штаммов недуга и могут вас удивить. Поэтому врачи советуют обратить внимание на головную боль и усталость.

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