Омикрон распространяется по миру: в Нью-Йорке выявили первые случаи заражения
Источник:твиттер Кете Хокул
В штате Нью-Йорк зафиксировали 5 случаев заражения новым штаммом коронавируса Омикрон. Ранее в штате объявили чрезвычайное положение из-за вспышки COVID-19.
О том, что в Европе обнаружили новый штамм вируса, сообщила губернатор Кэти Хокул. Она добавила, что эта информация не является поводом к сильной тревоге.
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По ее словам, в стране подготовились к появлению Омикрона. Власти предлагают всем желающим получить третью прививку против коронавируса.
Мы знали, что этот вариант появится, и у нас есть инструменты, чтобы остановить распространение. Вакцинируйтесь. Поставьте бустерный укол. Наденьте маску,
– сказала Хокул.
Заболеваемость в Нью-Йорке
- За минувшие сутки, 2 декабря, в штате зафиксировали 11 300 больных COVID-19.
- Число госпитализаций выросло на 1 тысячу в месяц, достигнув 1 декабря 3 093.
Это не первый случай штамма Омикрон в США
Нью-Йорк – четвертый штат США, в котором зафиксировали инфицированных новым вариантом COVID-19. Ранее о появлении этого штамма сообщили в Калифорнии, Миннесоте и Колорадо.
Что известно о новом штамме коронавируса Омикрон
Источник: BBC
- В начале прошлой недели штамм B.1.1.529 впервые зафиксировали ученые из Имперского колледжа Лондона. Неизвестный ранее вариант коронавируса обнаружили в образцах пациентов с ПАР.
- Омикрон выделяется среди других тем, что содержит более 50 мутаций. Среди них 32 изменения в спаечном белке SARS-CoV-2.
- Есть опасения, что этот вирус в настоящее время радикально отличается от оригинала, который появился в Ухане. То есть теоретически вакцины, разработанные на основе исходного штамма, могут быть менее эффективными. Но пока это лишь предположение.
- B.1.1.529 обладает способностями штаммов Дельта и Бета – уклонения от иммунитета и быстрое распространение. И при этом он имеет значительно большее количество мутаций.