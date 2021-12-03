Омикрон распространяется по миру: в Нью-Йорке выявили первые случаи заражения

В штате Нью-Йорк зафиксировали 5 случаев заражения новым штаммом коронавируса Омикрон. Ранее в штате объявили чрезвычайное положение из-за вспышки COVID-19.

О том, что в Европе обнаружили новый штамм вируса, сообщила губернатор Кэти Хокул. Она добавила, что эта информация не является поводом к сильной тревоге.

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По ее словам, в стране подготовились к появлению Омикрона. Власти предлагают всем желающим получить третью прививку против коронавируса.

Мы знали, что этот вариант появится, и у нас есть инструменты, чтобы остановить распространение. Вакцинируйтесь. Поставьте бустерный укол. Наденьте маску,

– сказала Хокул.

Заболеваемость в Нью-Йорке

За минувшие сутки, 2 декабря, в штате зафиксировали 11 300 больных COVID-19.

Число госпитализаций выросло на 1 тысячу в месяц, достигнув 1 декабря 3 093.

Это не первый случай штамма Омикрон в США

Нью-Йорк – четвертый штат США, в котором зафиксировали инфицированных новым вариантом COVID-19. Ранее о появлении этого штамма сообщили в Калифорнии, Миннесоте и Колорадо.

Что известно о новом штамме коронавируса Омикрон

Источник: BBC