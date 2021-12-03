Омикрон в России: у двух пассажиров из ЮАР обнаружили коронавирус
3 декабря 2021 , 17:43Читати новину українською
Источник:Дождь
В России сообщили о двух пассажирах, прибывших в РФ частным рейсом из Южноафриканской республики, у которых диагностировали коронавирус.
Что известно о количестве больных
Инфицированные прилетели в ночь на 3 декабря. После прилета они находились на карантине, затем их госпитализировали, а ПЦР-тесты оказались положительными.
Внимание Врожденный и приобретенный иммунитет: в чем разницаВажно! Остальных пассажиров рейса изолировали на две недели для медицинского наблюдения. Они будут проходить ПЦР-тестирование ежедневно.
По данным телеграм-канала "Штаб правовой помощи. Коронавирус", речь идет о 25 людях.
Действия России против распространения штамма
Как известно, Россия с 28 ноября ограничила въезд иностранцев из ЮАР, других стран юга Африки и Гонконга из-за нового штамма коронавируса Омикрон.
Со 2 декабря Россия ввела двухнедельный карантин для людей, прибывающих из ЮАР и стран, граничащих с ней.
Главное о штамме Омикрон
- Всемирная организация здравоохранения признала Омикрон вызывающим беспокойство и предупредила о международном риске.
- Впервые об опасной мутации коронавируса из ЮАР сообщили в конце ноября британские ученые.
- Тревожным является то, что этот штамм почти невозможно обнаружить с помощью привычного ПЦР-теста.
- ЕС может рекомендовать пересмотреть правила для туристов из-за быстрого распространения нового вируса.