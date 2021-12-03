Омикрон в России: у двух пассажиров из ЮАР обнаружили коронавирус

В России сообщили о двух пассажирах, прибывших в РФ частным рейсом из Южноафриканской республики, у которых диагностировали коронавирус.

Что известно о количестве больных

Инфицированные прилетели в ночь на 3 декабря. После прилета они находились на карантине, затем их госпитализировали, а ПЦР-тесты оказались положительными.

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Остальных пассажиров рейса изолировали на две недели для медицинского наблюдения. Они будут проходить ПЦР-тестирование ежедневно.

По данным телеграм-канала "Штаб правовой помощи. Коронавирус", речь идет о 25 людях.

Действия России против распространения штамма

Как известно, Россия с 28 ноября ограничила въезд иностранцев из ЮАР, других стран юга Африки и Гонконга из-за нового штамма коронавируса Омикрон.

Со 2 декабря Россия ввела двухнедельный карантин для людей, прибывающих из ЮАР и стран, граничащих с ней.

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