Тяжелее всего переносят штамм коронавируса Омикрон дети до года. Впрочем, есть несколько основных признаков, которые проявляются в начале заболевания и помогут родителям распознать инфекцию.

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Как распознать первые признаки штамма Омикрон у детей

Только за минувшие сутки, 20 февраля, коронавирусом заболели 1 473 ребенка. Рост числа новых больных среди малышей связывают именно с новым штаммом Омикрон.

3 основных симптома, которые позволят распознать первые признаки Омикрона у детей:

характерное проявление коронавируса у самых маленьких – резкое повышение температуры;

часто наблюдают насморк или заложенность носа;

так называемое "сухое" горло, когда оно дерет и жжет. Как следствие – у маленьких детей ухудшается аппетит.

Кроме того, среди характерных признаков заболевания в течение первых – вторых суток инфицирования – у детей плохо сбивается температура.

Внимание! По состоянию на 11 февраля в Минздраве сообщали, что более 46% из всех госпитализированных это дети.

Как уберечь своего ребенка

Следует отметить, что единственным способом уберечь себя и своих близких от тяжелых последствий недуга и избежать попадания в больницу – это вакцинация. В Украине дети от 12 лет могут прививаться против COVID-19 вакциной от Pfizer/BioNTech.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), вакцина от Pfizer на 93% эффективна в предотвращении госпитализации подростков от 12 до 18 лет.