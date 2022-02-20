Омикрон у детей: 3 первых симптома, на которые родителям следует обратить внимание
Источник:Коронавирус инфо
Штамм коронавируса Омикрон поражает не только взрослых. Заболеваемость коронавирусом значительно возросла и среди детей.
Тяжелее всего переносят штамм коронавируса Омикрон дети до года. Впрочем, есть несколько основных признаков, которые проявляются в начале заболевания и помогут родителям распознать инфекцию.
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Как распознать первые признаки штамма Омикрон у детей
Только за минувшие сутки, 20 февраля, коронавирусом заболели 1 473 ребенка. Рост числа новых больных среди малышей связывают именно с новым штаммом Омикрон.
3 основных симптома, которые позволят распознать первые признаки Омикрона у детей:
- характерное проявление коронавируса у самых маленьких – резкое повышение температуры;
- часто наблюдают насморк или заложенность носа;
- так называемое "сухое" горло, когда оно дерет и жжет. Как следствие – у маленьких детей ухудшается аппетит.
Кроме того, среди характерных признаков заболевания в течение первых – вторых суток инфицирования – у детей плохо сбивается температура.Внимание! По состоянию на 11 февраля в Минздраве сообщали, что более 46% из всех госпитализированных это дети.
Как уберечь своего ребенка
Следует отметить, что единственным способом уберечь себя и своих близких от тяжелых последствий недуга и избежать попадания в больницу – это вакцинация. В Украине дети от 12 лет могут прививаться против COVID-19 вакциной от Pfizer/BioNTech.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), вакцина от Pfizer на 93% эффективна в предотвращении госпитализации подростков от 12 до 18 лет.
Как привить своего ребенка
Для вакцинации детей от коронавируса достаточно обратиться в центр или пункт вакцинации. Это можно сделать на сайте или по номеру горячей линии 0800602019. С собой нужно иметь свидетельство о рождении (для детей 12 – 13 лет) или паспорт и идентификационный код (детям от 14 лет).
Дети 12 – 13 лет для прививки должны иметь согласие одного из родителей или опекунов. В то же время детям от 14 лет согласие родителей не нужно – достаточно их собственного желания вакцинироваться.