Омикрон в Украине, вероятно, уже вытеснил Дельту, – эпидемиолог

Специалисты считают, что большинство случаев коронавируса в Украине, вероятно, приходится именно на штамм Омикрон.

Они это объясняют низким уровнем госпитализаций по сравнению с предыдущими волнами. В частности, об этом рассказала профессор, доктор медицинских наук Наталья Виноград.

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В то же время, Омикрон пока продолжает распространяться в стране одновременно с Дельта-штаммом. Последний и приводит к тяжелым случаям госпитализаций.

Но большинство случаев заражения действительно приходится на генетически новый вариант Омикрона. Он является доминирующим среди циркулирующих штаммов,

– отметила эпидемиолог.

Уровень госпитализации значительно ниже, чем в прошлые волны

Преобладание Омикрона можно проследить, если проанализировать, сколько сейчас COVID-больных нуждаются в госпитализации. Об этом заявил президент Ассоциации анестезиологов, профессор Сергей Дубров.

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"Лечение пациентов с Дельтой или Омикроном никак не отличается. Учитывая тот факт, что сейчас в госпитализации нуждаются примерно 10% инфицированных, а не 40 – 50%, как это было в начале осенней волны – это говорит о том, что у нас сейчас циркулирует преимущественно Омикрон", – также считает Дубров.

Распространение коронавируса в Украине: актуальные данные

За прошедшие сутки, 23 января, в Украине заболели коронавирусом 12 915 человек. Среди инфицированных 1 826 детей и 224 медработника. В больницы госпитализировали 1 836 пациентов с выраженными симптомами коронавируса. К сожалению, умерли 67 украинцев.

За все время пандемии в Украине заболело 3 870 370 человек. В то время как выздоровели – 3 585 338 человек. К сожалению, умерли 99 282 украинца.

Почему штамм Омикрон настолько заразный У Омикрона 37 новых мутаций – это в 3 – 5 раз больше по сравнению с первыми вариантами. Так что недавно ученые нашли факторы, укрепляющие способность вируса прикрепляться к клеткам. У Омикрона 37 новых мутаций – это в 3 – 5 раз больше по сравнению с первыми вариантами. Так что недавно ученые нашли факторы, укрепляющие способность вируса прикрепляться к клеткам.

Исследования разных ученых показали, что риск попасть в больницу с новым штаммом на 40 – 70% ниже, чем с вариантом Дельта. Представители Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) называют цифру в 50%.

Симптомы Омикрона / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала