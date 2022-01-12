Омикрон ускользает от всех антител, но не от Т-клеток: что это значит
Источник:Nature
Ряд международных исследований уже подтвердили, что штамм Омикрон устойчив практически ко всем антителам из-за огромного количества мутаций в спаечном белке SARS-CoV-2.
Иммунитет все-таки защитит против Омикрона
Однако ученые из ЮАР пришли к выводу, что Омикрон все еще распознается другим звеном иммунной системы – Т-клетками.
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Коротко о стойкости Омикрона
Штамм Омикрон имеет более 30 мутаций в спаечном белке, многие из которых ослабляют действие вакцин и эффективность антител, полученных вследствие перенесенной ранее инфекции. Данные о том, что Омикрон ускользает от всех антител, заставили ученых изучить другие возможные механизмы защиты против нового штамма COVID-19.Важно! Теперь ученые доказали, что несмотря на то, что мутации коронавируса действительно ослабляют эффективность антител, другое звено иммунной системы – Т-клеточный иммунитет – все еще может распознавать возбудителя и бороться с ним.
Сейчас эти выводы уже подтвердили несколько лабораторий из разных стран мира.
Что известно о втором звене иммунитета
В отличие от антител, Т-клетки устойчивы. Они выполняют разные иммунные функции, в частности, распознают и уничтожают инфицированные вирусом клетки, благодаря чему вероятность распространения инфекции снижается, как и риски тяжелой формы болезни.
Кроме того, ученые убеждены, что количество мутаций в новом штамме, вероятно, не влияет на реакцию Т-клеток. По крайней мере это подтвердили лабораторные тесты.
Например, при тестировании образцов Т-клеток от переболевших пациентов и вакцинированных людей реакция оставалась практически неизменной.
В настоящее время также известно, что ответы Т-клеток коррелируют с повышенным уровнем защиты от тяжелой формы COVID-19 у людей и животных, поэтому результаты добавляют некоторый оптимизм в отношении наличия механизмов защиты против Омикрона.
Что известно о стойкости Омикрона
- Американский инфекционист считает, что никому не удастся избежать заражения штаммом коронавируса Омикрон. Однако привитые перенесут болезнь в более легкой форме.
- В ВОЗ считают, что бустерные дозы вакцин против COVID-19, которые сейчас доступны на рынке, не помогут защититься от новых штаммов коронавируса.
- Так, вакцина Comirnaty от Pfizer лишь на 20 – 25% эффективна в предотвращении симптоматического заболевания против инфицирования. И все еще защищает против осложненного течения COVID-19.
- Гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла сообщил, что новая, эффективная против штамма Омикрон вакцина появится уже весной 2022 года.