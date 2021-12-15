Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус также добавил, что штамм Омикрон уже есть в большинстве стран мира.

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Более 70 стран подтвердили случаи заражения Омикроном

В настоящее время 77 стран сообщили о случаях заболевания штаммом Омикрон. Он, вероятно, есть уже в большинстве стран, даже если он еще не был зафиксирован,

– отметил Гебреисус.

По словам гендиректора ВОЗ, вероятно, штамм вызывает легче течение болезни, однако в большинстве стран все же трудно будет избежать карантинных ограничений. "Буду очень откровенным: вакцины сами по себе не выведут ни одну страну из этого кризиса", – подчеркнул Гебреисус.

Он убежден, что страны могут и должны предотвращать распространение нового штамма коронавируса с помощью ограничительных мер. То есть, кроме вакцинации, следует придерживаться масочного режима, социальной дистанции и дезинфицировать руки.

Штамм коронавируса Омикрон: что о нем известно

Исследователи полагают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации. В регионе прививки получили только 35% населения, а на континенте – 6,6%.

ВОЗ ранее заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме. Основными симптомами нового штамма считают сухой кашель, общую боль по всему телу, ночную потливость и лихорадку.

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