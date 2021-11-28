Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения СOVID-19

Источник: МОЗ

За субботу, 27 ноября, в Украине коронавирусом заболело почти вдвое меньше людей, чем за предыдущие сутки. В то же время госпитализаций наоборот – несколько увеличилось. Со вчерашнего дня коронавирусом инфицировались 7 483 человека. Среди них 774 детей и 105 медработников. Все из-за малых темпов тестирований на выходных.

Важно Последствия COVID-19: в Чернигове не хватает доноров крови

В больницы госпитализировали 3 456 пациентов с COVID-19. В то же время тех, кто выздоровел – 10 270 человек. К сожалению, не удалось побороть последствия недуга 400 украинцам.

Охват тестирования населения

За сутки в стране осуществили 54 224 тестов на коронавирус различными методами, в частности:

  • методом ПЦР – 25 571;
  • методом ИФА – 4 186;
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 24 467.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 549 случаев;
  • Винницкая область – 548 случаев;
  • Волынская область – 230 случаев;
  • Днепропетровская область – 698 случаев;
  • Донецкая область – 365 случаев;
  • Житомирская область – 334 случая;
  • Закарпатская область – 235 случаев;
  • Запорожская область – 415 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 249 случаев;
  • Киевская область – 433 случая;
  • Кировоградская область – 176 случаев;
  • Луганская область – 28 случаев;
  • Львовская область – 306 случаев;
  • Николаевская область – 381 случай;
  • Одесская область – 223 случая;
  • Полтавская область – 298 случаев;
  • Ровненская область – 137 случаев;
  • Сумская область – 286 случаев;
  • Тернопольская область – 233 случая;
  • Харьковская область – 229 случаев;
  • Херсонская область – 76 случаев;
  • Хмельницкая область – 408 случаев;
  • Черкасская область – 205 случаев;
  • Черновицкая область – 135 случаев;
  • Черниговская область – 306 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Смертність від коронавірусу в УкраїніСмертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Инфографика 24 канал

Темпы вакцинации

Источник: МОЗ

В Украине 27 ноября 139 476 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу вакцины получили 43 353 человека. Полностью иммунизированы – 96 123 человека, это означает, что они полностью прошли курс иммунизации.

Актуально Эффект выходных: СOVID-больных вдвое меньше, в больницах – увеличилось количество пациентов

Прививка проводилась 858 мобильными бригадами по иммунизации, 3 138 пунктами прививки и 493 центрами вакцинации населения.

Использовали такие препараты:

  • Pfizer (Comirnaty) – 59 937 прививок,
  • Sinovac (CoronaVac) – 51 146,
  • AstraZeneca – 17 867,
  • Moderna – 10 526.

Общая картина вакцинаций

С начала вакцинальной кампании, которая началась с 24 февраля, привили 13 289 463 человека, из них:

  • получили одну дозу – 13 289 461 человек;
  • полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 904 799 человек.

Всего провели 24 194 260 прививок.

Успеваем ли по плану

В то же время согласно Национальному плану вакцинации против коронавируса, с мая 2021 года в Украине должны были бы делать минимум по 5,6 миллиона прививок ежемесячно.

Для этого ежедневно нужно было вакцинировать примерно 182 тысячи человек. Однако таких темпов достичь не удалось.

В Чернигове не хватает доноров крови

Источник: 24 канал

В Черниговском областном центре крови стало меньше людей, которые сдают кровь, однако потребность в ней только увеличилась. Больше всего препаратов крови сейчас требуется онкологии, хирургии и роддомам. Уменьшение количества желающих сдать кровь, связывают, в том числе и с коронавирусом. По словам медиков, они тщательно следят за состоянием здоровья доноров.

В Чернигове не хватает доноров крови: смотрите сюжет 24 канала

Поддельные COVID-сертификаты

Источник: 24 канал

В Украине параллельно с увеличением количества больных COVID-19 и жертвами недуга сильно развилась торговля поддельными сертификатами. Однако мошенников часто разоблачает Дия. Более 90% поддельных COVID-сертификатов не имеют никаких данных из реестров.

В Украине расширили желтую зону

Источник: МОЗ

По состоянию на 28 ноября в Украине расширили желтую зону карантина – в нее попали 5 областей. В красной зоне по-прежнему остаются Киев и 18 областей. Так, в желтую карантинную зону включили: Закарпатскую, Кировоградскую, Тернопольскую, Черновицкую области, а также Харьковскую, которая накануне находилась в оранжевой зоне.

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 28 ноября в мире обнаружили более 261 миллиона больных коронавирусом и более чем 5,1 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 48 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Россия, Турция и Украина.

Из-за нового штамма коронавируса биткойн обвалился

Источник: CNBC

Биткойн упал в цене. Теперь его торгуют на уровне 54 тысяч 549 долларов, и это – самый низкий показатель с начала октября. Дело в том, что сейчас рисковые активы падают из-за сообщений о новом варианте коронавируса.

Еще в нескольких странах Европы выявили случаи нового штамма Омикрон

Источник: Al Jazeera

По миру распространяется новый штамм коронавируса Омикрон. Его уже обнаружили в нескольких странах Европы. Теперь еще и Великобритания, Германия, Италия, Австралия и Россия подтвердили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса. Зараженные прибыли из Южной Африки или из Египта.

ЕС опубликовал рекомендации из-за распространения нового штамма

Источник: ЕЦКЗ

Омикрон может быть опаснее предыдущих штаммов. Из-за этого в Евросоюзе рекомендуют избегать поездок в районы, где зафиксировали случаи заражения им. Кроме того, страны просят расширять тестирование и отслеживать контакты больных COVID-19.

Обратите внимание Вакцинировали 104% населения: математический конфуз в итальянской деревне

Израиль закрывает границы от иностранцев

Источник: Times of Israel

В Израиле вечером, 27 ноября, утвердили новые ограничения, призванные предотвратить распространение нового штамма коронавируса Омикрон. Они запрещают иностранцам въезжать в страну в ближайшие 14 дней.

ВОЗ пропустила две буквы греческого алфавита, называя вариант коронавируса

Источник: АР

Еще ранее в ВОЗ решили называть новые варианты коронавируса греческими буквами, чтобы избежать дискриминации в отношении стран. Однако впервые две буквы пропустили. В ведомстве объяснили это тем, что штамм Ню очень созвучен со словом "новый" на разных языках, поэтому его легко спутать. А Кси не использовали, потому что это обычная и распространенная фамилия в Китае.

Новый штамм Омикрон уже в России

Источник: Meduza

В России уже подтвердили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса Омикрон. Вероятно, источником его распространения стали местные жители, вернувшиеся из Египта.

Исследование коронавируса

Как коронавирус влияет на психику

Источник: Укринформ

Во время прошлых эпидемий ученые фиксировали у населения депрессию, тревогу и различные расстройства. Пандемия COVID-19 – не исключение. Ученые проанализировали 19 исследований из Китая, Испании Италии, Ирана, США, Турции, Непала и Дании. В результате у людей после недуга обнаружили симптомы:

  • психологического дистресса (до 38%);
  • тревоги (до 50,9%);
  • депрессии (до 48,3%);
  • посттравматического стрессового расстройства или ПТСР (это хроническое нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события) – до 53,8%.

Больше здесь Как коронавирус влияет на психику

Как выглядит новый штамм Омикрон

Источник: Roma Corriere

Итальянским ученым удалось получить первое изображение нового варианта коронавируса Омикрон. Стало заметно, что этот штамм имеет гораздо больше мутаций, чем Дельта. По фото заметно, что у Омикрона гораздо больше мутаций, чем у штамма Дельта. При этом большее количество изменений в белке вируса еще не означает, что штамм Омикрон является более опасным.

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Структура белка-шипа варианта Омикрон (справа) и Дельты (слева) / Источник Corierre della Sera

Специальное излучение может убить COVID-19

Источник: The Jerusalem Post

Ученые из Израиля провели исследование и показали, что может убить некоторые вирусы. В частности, COVID-19 и вирус полиомиелита. Для этого ученые применили миллиметровые волны. Специальное излучение может уничтожить вирус за считанные секунды.