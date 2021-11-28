Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения СOVID-19
Источник: МОЗ
За субботу, 27 ноября, в Украине коронавирусом заболело почти вдвое меньше людей, чем за предыдущие сутки. В то же время госпитализаций наоборот – несколько увеличилось. Со вчерашнего дня коронавирусом инфицировались 7 483 человека. Среди них 774 детей и 105 медработников. Все из-за малых темпов тестирований на выходных.
Важно Последствия COVID-19: в Чернигове не хватает доноров крови
В больницы госпитализировали 3 456 пациентов с COVID-19. В то же время тех, кто выздоровел – 10 270 человек. К сожалению, не удалось побороть последствия недуга 400 украинцам.
Охват тестирования населения
За сутки в стране осуществили 54 224 тестов на коронавирус различными методами, в частности:
- методом ПЦР – 25 571;
- методом ИФА – 4 186;
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 24 467.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 549 случаев;
- Винницкая область – 548 случаев;
- Волынская область – 230 случаев;
- Днепропетровская область – 698 случаев;
- Донецкая область – 365 случаев;
- Житомирская область – 334 случая;
- Закарпатская область – 235 случаев;
- Запорожская область – 415 случаев;
- Ивано-Франковская область – 249 случаев;
- Киевская область – 433 случая;
- Кировоградская область – 176 случаев;
- Луганская область – 28 случаев;
- Львовская область – 306 случаев;
- Николаевская область – 381 случай;
- Одесская область – 223 случая;
- Полтавская область – 298 случаев;
- Ровненская область – 137 случаев;
- Сумская область – 286 случаев;
- Тернопольская область – 233 случая;
- Харьковская область – 229 случаев;
- Херсонская область – 76 случаев;
- Хмельницкая область – 408 случаев;
- Черкасская область – 205 случаев;
- Черновицкая область – 135 случаев;
- Черниговская область – 306 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Инфографика 24 канал
Темпы вакцинации
Источник: МОЗ
В Украине 27 ноября 139 476 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу вакцины получили 43 353 человека. Полностью иммунизированы – 96 123 человека, это означает, что они полностью прошли курс иммунизации.
Актуально Эффект выходных: СOVID-больных вдвое меньше, в больницах – увеличилось количество пациентов
Прививка проводилась 858 мобильными бригадами по иммунизации, 3 138 пунктами прививки и 493 центрами вакцинации населения.
Использовали такие препараты:
- Pfizer (Comirnaty) – 59 937 прививок,
- Sinovac (CoronaVac) – 51 146,
- AstraZeneca – 17 867,
- Moderna – 10 526.
Общая картина вакцинаций
С начала вакцинальной кампании, которая началась с 24 февраля, привили 13 289 463 человека, из них:
- получили одну дозу – 13 289 461 человек;
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 904 799 человек.
Всего провели 24 194 260 прививок.
Успеваем ли по плану
В то же время согласно Национальному плану вакцинации против коронавируса, с мая 2021 года в Украине должны были бы делать минимум по 5,6 миллиона прививок ежемесячно.
Для этого ежедневно нужно было вакцинировать примерно 182 тысячи человек. Однако таких темпов достичь не удалось.
В Чернигове не хватает доноров крови
Источник: 24 канал
В Черниговском областном центре крови стало меньше людей, которые сдают кровь, однако потребность в ней только увеличилась. Больше всего препаратов крови сейчас требуется онкологии, хирургии и роддомам. Уменьшение количества желающих сдать кровь, связывают, в том числе и с коронавирусом. По словам медиков, они тщательно следят за состоянием здоровья доноров.
В Чернигове не хватает доноров крови: смотрите сюжет 24 канала
Поддельные COVID-сертификаты
Источник: 24 канал
В Украине параллельно с увеличением количества больных COVID-19 и жертвами недуга сильно развилась торговля поддельными сертификатами. Однако мошенников часто разоблачает Дия. Более 90% поддельных COVID-сертификатов не имеют никаких данных из реестров.
В Украине расширили желтую зону
Источник: МОЗ
По состоянию на 28 ноября в Украине расширили желтую зону карантина – в нее попали 5 областей. В красной зоне по-прежнему остаются Киев и 18 областей. Так, в желтую карантинную зону включили: Закарпатскую, Кировоградскую, Тернопольскую, Черновицкую области, а также Харьковскую, которая накануне находилась в оранжевой зоне.
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 28 ноября в мире обнаружили более 261 миллиона больных коронавирусом и более чем 5,1 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 48 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Россия, Турция и Украина.
Из-за нового штамма коронавируса биткойн обвалился
Источник: CNBC
Биткойн упал в цене. Теперь его торгуют на уровне 54 тысяч 549 долларов, и это – самый низкий показатель с начала октября. Дело в том, что сейчас рисковые активы падают из-за сообщений о новом варианте коронавируса.
Еще в нескольких странах Европы выявили случаи нового штамма Омикрон
Источник: Al Jazeera
По миру распространяется новый штамм коронавируса Омикрон. Его уже обнаружили в нескольких странах Европы. Теперь еще и Великобритания, Германия, Италия, Австралия и Россия подтвердили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса. Зараженные прибыли из Южной Африки или из Египта.
ЕС опубликовал рекомендации из-за распространения нового штамма
Источник: ЕЦКЗ
Омикрон может быть опаснее предыдущих штаммов. Из-за этого в Евросоюзе рекомендуют избегать поездок в районы, где зафиксировали случаи заражения им. Кроме того, страны просят расширять тестирование и отслеживать контакты больных COVID-19.
Обратите внимание Вакцинировали 104% населения: математический конфуз в итальянской деревне
Израиль закрывает границы от иностранцев
Источник: Times of Israel
В Израиле вечером, 27 ноября, утвердили новые ограничения, призванные предотвратить распространение нового штамма коронавируса Омикрон. Они запрещают иностранцам въезжать в страну в ближайшие 14 дней.
ВОЗ пропустила две буквы греческого алфавита, называя вариант коронавируса
Источник: АР
Еще ранее в ВОЗ решили называть новые варианты коронавируса греческими буквами, чтобы избежать дискриминации в отношении стран. Однако впервые две буквы пропустили. В ведомстве объяснили это тем, что штамм Ню очень созвучен со словом "новый" на разных языках, поэтому его легко спутать. А Кси не использовали, потому что это обычная и распространенная фамилия в Китае.
Новый штамм Омикрон уже в России
Источник: Meduza
В России уже подтвердили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса Омикрон. Вероятно, источником его распространения стали местные жители, вернувшиеся из Египта.
Исследование коронавируса
Как коронавирус влияет на психику
Источник: Укринформ
Во время прошлых эпидемий ученые фиксировали у населения депрессию, тревогу и различные расстройства. Пандемия COVID-19 – не исключение. Ученые проанализировали 19 исследований из Китая, Испании Италии, Ирана, США, Турции, Непала и Дании. В результате у людей после недуга обнаружили симптомы:
- психологического дистресса (до 38%);
- тревоги (до 50,9%);
- депрессии (до 48,3%);
- посттравматического стрессового расстройства или ПТСР (это хроническое нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события) – до 53,8%.
Больше здесь Как коронавирус влияет на психику
Как выглядит новый штамм Омикрон
Источник: Roma Corriere
Итальянским ученым удалось получить первое изображение нового варианта коронавируса Омикрон. Стало заметно, что этот штамм имеет гораздо больше мутаций, чем Дельта. По фото заметно, что у Омикрона гораздо больше мутаций, чем у штамма Дельта. При этом большее количество изменений в белке вируса еще не означает, что штамм Омикрон является более опасным.
Структура белка-шипа варианта Омикрон (справа) и Дельты (слева) / Источник Corierre della Sera
Специальное излучение может убить COVID-19
Источник: The Jerusalem Post
Ученые из Израиля провели исследование и показали, что может убить некоторые вирусы. В частности, COVID-19 и вирус полиомиелита. Для этого ученые применили миллиметровые волны. Специальное излучение может уничтожить вирус за считанные секунды.