Омикрон уже в Европе, что может убить COVID: новости о коронавирусе 28 ноября

Уже в нескольких европейских странах выявили новый штамм коронавируса Омикрон, который может быть опаснее предыдущих. Итальянским ученым удалось получить первое изображение нового варианта коронавируса Омикрон. Специальное излучение может уничтожить вирус за несколько секунд на поверхностях. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 28 ноября.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения СOVID-19

Источник: МОЗ

За субботу, 27 ноября, в Украине коронавирусом заболело почти вдвое меньше людей, чем за предыдущие сутки. В то же время госпитализаций наоборот – несколько увеличилось. Со вчерашнего дня коронавирусом инфицировались 7 483 человека. Среди них 774 детей и 105 медработников. Все из-за малых темпов тестирований на выходных.

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В больницы госпитализировали 3 456 пациентов с COVID-19. В то же время тех, кто выздоровел – 10 270 человек. К сожалению, не удалось побороть последствия недуга 400 украинцам.

Охват тестирования населения

За сутки в стране осуществили 54 224 тестов на коронавирус различными методами, в частности:

методом ПЦР – 25 571;

методом ИФА – 4 186;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 24 467.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 549 случаев;

Винницкая область – 548 случаев;

Волынская область – 230 случаев;

Днепропетровская область – 698 случаев;

Донецкая область – 365 случаев;

Житомирская область – 334 случая;

Закарпатская область – 235 случаев;

Запорожская область – 415 случаев;

Ивано-Франковская область – 249 случаев;

Киевская область – 433 случая;

Кировоградская область – 176 случаев;

Луганская область – 28 случаев;

Львовская область – 306 случаев;

Николаевская область – 381 случай;

Одесская область – 223 случая;

Полтавская область – 298 случаев;

Ровненская область – 137 случаев;

Сумская область – 286 случаев;

Тернопольская область – 233 случая;

Харьковская область – 229 случаев;

Херсонская область – 76 случаев;

Хмельницкая область – 408 случаев;

Черкасская область – 205 случаев;

Черновицкая область – 135 случаев;

Черниговская область – 306 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Важно! За все время пандемии COVID-19 в Украине официально сообщили о 3 422 023 случаях заболевания коронавирусом. По состоянию на 28 ноября выздоровели – 2 910 237 человек.

Жертвами коронавирусной болезни стали 85 117 жителей страны.

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Темпы вакцинации

Источник: МОЗ

В Украине 27 ноября 139 476 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу вакцины получили 43 353 человека. Полностью иммунизированы – 96 123 человека, это означает, что они полностью прошли курс иммунизации.

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Прививка проводилась 858 мобильными бригадами по иммунизации, 3 138 пунктами прививки и 493 центрами вакцинации населения.

Использовали такие препараты: