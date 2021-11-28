Омикрон уже в Европе, что может убить COVID: новости о коронавирусе 28 ноября
Источник:24 канал
Уже в нескольких европейских странах выявили новый штамм коронавируса Омикрон, который может быть опаснее предыдущих. Итальянским ученым удалось получить первое изображение нового варианта коронавируса Омикрон. Специальное излучение может уничтожить вирус за несколько секунд на поверхностях. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 28 ноября.
Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения СOVID-19
Источник: МОЗ
За субботу, 27 ноября, в Украине коронавирусом заболело почти вдвое меньше людей, чем за предыдущие сутки. В то же время госпитализаций наоборот – несколько увеличилось. Со вчерашнего дня коронавирусом инфицировались 7 483 человека. Среди них 774 детей и 105 медработников. Все из-за малых темпов тестирований на выходных.
Важно Последствия COVID-19: в Чернигове не хватает доноров крови
В больницы госпитализировали 3 456 пациентов с COVID-19. В то же время тех, кто выздоровел – 10 270 человек. К сожалению, не удалось побороть последствия недуга 400 украинцам.
Охват тестирования населения
За сутки в стране осуществили 54 224 тестов на коронавирус различными методами, в частности:
- методом ПЦР – 25 571;
- методом ИФА – 4 186;
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 24 467.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 549 случаев;
- Винницкая область – 548 случаев;
- Волынская область – 230 случаев;
- Днепропетровская область – 698 случаев;
- Донецкая область – 365 случаев;
- Житомирская область – 334 случая;
- Закарпатская область – 235 случаев;
- Запорожская область – 415 случаев;
- Ивано-Франковская область – 249 случаев;
- Киевская область – 433 случая;
- Кировоградская область – 176 случаев;
- Луганская область – 28 случаев;
- Львовская область – 306 случаев;
- Николаевская область – 381 случай;
- Одесская область – 223 случая;
- Полтавская область – 298 случаев;
- Ровненская область – 137 случаев;
- Сумская область – 286 случаев;
- Тернопольская область – 233 случая;
- Харьковская область – 229 случаев;
- Херсонская область – 76 случаев;
- Хмельницкая область – 408 случаев;
- Черкасская область – 205 случаев;
- Черновицкая область – 135 случаев;
- Черниговская область – 306 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Важно! За все время пандемии COVID-19 в Украине официально сообщили о 3 422 023 случаях заболевания коронавирусом. По состоянию на 28 ноября выздоровели – 2 910 237 человек.
Жертвами коронавирусной болезни стали 85 117 жителей страны.
Темпы вакцинации
Источник: МОЗ
В Украине 27 ноября 139 476 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу вакцины получили 43 353 человека. Полностью иммунизированы – 96 123 человека, это означает, что они полностью прошли курс иммунизации.
Актуально Эффект выходных: СOVID-больных вдвое меньше, в больницах – увеличилось количество пациентов
Прививка проводилась 858 мобильными бригадами по иммунизации, 3 138 пунктами прививки и 493 центрами вакцинации населения.
Использовали такие препараты:
- Pfizer (Comirnaty) – 59 937 прививок,
- Sinovac (CoronaVac) – 51 146,
- AstraZeneca – 17 867,
- Moderna – 10 526.
Общая картина вакцинаций
С начала вакцинальной кампании, которая началась с 24 февраля, привили 13 289 463 человека, из них:
- получили одну дозу – 13 289 461 человек;
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 904 799 человек.
Всего провели 24 194 260 прививок.
Успеваем ли по плану
В то же время согласно Национальному плану вакцинации против коронавируса, с мая 2021 года в Украине должны были бы делать минимум по 5,6 миллиона прививок ежемесячно.
Для этого ежедневно нужно было вакцинировать примерно 182 тысячи человек. Однако таких темпов достичь не удалось.Внимание! Европейская комиссия опубликовала статистику, согласно которой смертность от COVID-19 является самой высокой в странах с низким уровнем вакцинации.
В Чернигове не хватает доноров крови
Источник: 24 канал
В Черниговском областном центре крови стало меньше людей, которые сдают кровь, однако потребность в ней только увеличилась. Больше всего препаратов крови сейчас требуется онкологии, хирургии и роддомам. Уменьшение количества желающих сдать кровь, связывают, в том числе и с коронавирусом. По словам медиков, они тщательно следят за состоянием здоровья доноров.
В Чернигове не хватает доноров крови: смотрите сюжет 24 канала
Поддельные COVID-сертификаты
Источник: 24 канал
В Украине параллельно с увеличением количества больных COVID-19 и жертвами недуга сильно развилась торговля поддельными сертификатами. Однако мошенников часто разоблачает Дия. Более 90% поддельных COVID-сертификатов не имеют никаких данных из реестров.
В Украине расширили желтую зону
Источник: МОЗ
По состоянию на 28 ноября в Украине расширили желтую зону карантина – в нее попали 5 областей. В красной зоне по-прежнему остаются Киев и 18 областей. Так, в желтую карантинную зону включили: Закарпатскую, Кировоградскую, Тернопольскую, Черновицкую области, а также Харьковскую, которая накануне находилась в оранжевой зоне.
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 28 ноября в мире обнаружили более 261 миллиона больных коронавирусом и более чем 5,1 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 48 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Россия, Турция и Украина.
Из-за нового штамма коронавируса биткойн обвалился
Источник: CNBC
Биткойн упал в цене. Теперь его торгуют на уровне 54 тысяч 549 долларов, и это – самый низкий показатель с начала октября. Дело в том, что сейчас рисковые активы падают из-за сообщений о новом варианте коронавируса.
Еще в нескольких странах Европы выявили случаи нового штамма Омикрон
Источник: Al Jazeera
По миру распространяется новый штамм коронавируса Омикрон. Его уже обнаружили в нескольких странах Европы. Теперь еще и Великобритания, Германия, Италия, Австралия и Россия подтвердили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса. Зараженные прибыли из Южной Африки или из Египта.
ЕС опубликовал рекомендации из-за распространения нового штамма
Источник: ЕЦКЗ
Омикрон может быть опаснее предыдущих штаммов. Из-за этого в Евросоюзе рекомендуют избегать поездок в районы, где зафиксировали случаи заражения им. Кроме того, страны просят расширять тестирование и отслеживать контакты больных COVID-19.
Обратите внимание Вакцинировали 104% населения: математический конфуз в итальянской деревне
Израиль закрывает границы от иностранцев
Источник: Times of Israel
В Израиле вечером, 27 ноября, утвердили новые ограничения, призванные предотвратить распространение нового штамма коронавируса Омикрон. Они запрещают иностранцам въезжать в страну в ближайшие 14 дней.
ВОЗ пропустила две буквы греческого алфавита, называя вариант коронавируса
Источник: АР
Еще ранее в ВОЗ решили называть новые варианты коронавируса греческими буквами, чтобы избежать дискриминации в отношении стран. Однако впервые две буквы пропустили. В ведомстве объяснили это тем, что штамм Ню очень созвучен со словом "новый" на разных языках, поэтому его легко спутать. А Кси не использовали, потому что это обычная и распространенная фамилия в Китае.
Новый штамм Омикрон уже в России
Источник: Meduza
В России уже подтвердили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса Омикрон. Вероятно, источником его распространения стали местные жители, вернувшиеся из Египта.
Исследование коронавируса
Как коронавирус влияет на психику
Источник: Укринформ
Во время прошлых эпидемий ученые фиксировали у населения депрессию, тревогу и различные расстройства. Пандемия COVID-19 – не исключение. Ученые проанализировали 19 исследований из Китая, Испании Италии, Ирана, США, Турции, Непала и Дании. В результате у людей после недуга обнаружили симптомы:
- психологического дистресса (до 38%);
- тревоги (до 50,9%);
- депрессии (до 48,3%);
- посттравматического стрессового расстройства или ПТСР (это хроническое нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события) – до 53,8%.
Больше здесь Как коронавирус влияет на психику
Как выглядит новый штамм Омикрон
Источник: Roma Corriere
Итальянским ученым удалось получить первое изображение нового варианта коронавируса Омикрон. Стало заметно, что этот штамм имеет гораздо больше мутаций, чем Дельта. По фото заметно, что у Омикрона гораздо больше мутаций, чем у штамма Дельта. При этом большее количество изменений в белке вируса еще не означает, что штамм Омикрон является более опасным.
Структура белка-шипа варианта Омикрон (справа) и Дельты (слева) / Источник Corierre della Sera
Специальное излучение может убить COVID-19
Источник: The Jerusalem Post
Ученые из Израиля провели исследование и показали, что может убить некоторые вирусы. В частности, COVID-19 и вирус полиомиелита. Для этого ученые применили миллиметровые волны. Специальное излучение может уничтожить вирус за считанные секунды.