Что известно об Омикроне в Украине

Утром 18 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине был подтвержден первый случай инфицирования штаммом Омикрон. Деталей министр не рассказал, добавил, что образцы подтвердили ночью в Центре общественного здоровья Украины путем секвенирования и, что больной вернулся из ОАЭ.

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Впоследствии издание "Сегодня" со ссылкой на главного санврача Киева Сергея Чумака написало, что Омикрон зафиксировали у мужчины из Киева, ему 41 год и он уже болел COVID-19 в этом году. Известно, что мужчину выписали из больницы несколько дней назад, а образцы подтвердили сегодня.

Впрочем! Предварительно генетик Александр Коляда в своем блоге в Инстаграм сообщал о случае Омикрона – заболела молодая женщина, которая вернулась из ОАЭ.

Вероятно, это два разных случая заражения (у 41-летнего мужчины в Киеве и у молодой женщины, о которой рассказывал генетик).

К чему готовиться украинцам: опасности Омикрона

Главной разницей между Омикроном и другими вариантами является риск реинфекции – переболевшим легче заразиться новым вариантом.

В этом варианте – большое количество мутаций (около 30) в спаечном белке. Еще в начале мутации ученые говорили, что это может повлиять на скорость его распространения. Так и случилось.

Актуальные данные о штамме Омикрон

Источник: Discovery Health

Недавнее исследование, проведенное в Южной Африке, показало, что новый штамм коронавируса Омикрон более заразен по сравнению с предыдущими штаммами.

Ученые также заключили, что вакцина Pfizer-BioNTech предоставила защиту от заражения новым штаммом на уровне 33%, что значительно ниже 80% защиты относительно предыдущих штаммов. Однако защита от тяжелого течения болезни осталась высокой – на уровне 70%.

Такие результаты соответствуют данным исследования, которое ранее в этом месяце обнародовала компания Pfizer. В компании, однако, заявили, что третья прививка предоставляет более эффективную защиту.

Исследование в ЮАР также показало, что новый штамм несет более высокий риск повторного заражения.

В то же время ученые говорят о сравнительно меньшем количестве госпитализаций от болезни, вызванной Омикроном, однако, отмечают, что это может быть связано с большим количеством людей в стране, которые уже переболели коронавирусом, а также тем, что в ЮАР меньше пожилых людей, которые являются группой риска тяжелого ковида.

Симптомы штамма Омикрон

Пациенты, инфицированные штаммом коронавируса Омикрон, обычно испытывают легкие симптомы. Большинство из них легко спутать с обычной простудой.

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Есть 5 основных симптомов, которые считают специфическими именно для Омикрона:

  • зуд в горле,
  • сухой кашель,
  • постоянная усталость,
  • мышечные боли,
  • ночная потливость.

Эффективны ли вакцины против Омикрона и нужна ли новая

У большинства людей после введения двух доз вакцин не вырабатывается достаточный уровень антител против нового варианта вируса Омикрон. В частности, эффективность вакцины Pfizer-BioNTech была снижена до 20 – 24%.

С Coronavac ситуация еще более неутешительная. Ни у одного из 25 человек, получивших эту вакцину, не выработалось достаточно антител, чтобы "убить" Омикрон. Об этом свидетельствует исследование Университета Гонконга (HKU).

Другие данные исследователей из Южной Африки также свидетельствуют о понижении эффективности вакцин против Омикрона. В частности, исследование показало, что вакцина Pfizer обеспечила только 33% защиты от заражения.

Поскольку стандартный курс вакцинации оказывает значительно меньшую защиту против инфицирования новым штаммом, производители вакцин заговорили о необходимости создания новых препаратов.

В частности, Pfizer и Moderna планируют выпустить обновленные вакцины через 90 – 100 дней. По словам производителей препаратов, они заранее разработали стратегии, которые могут предвидеть появление новых штаммов вируса.

Что об Омикроне говорят в ВОЗ?

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили о высокой скорости распространения штамма коронавируса Омикрон. В организации отчитывались, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме. Сейчас в мире зарегистрировали только один смертельный случай в результате инфицирования этим штаммом.

Как противодействовать Омикрону

Несмотря на неоднозначные данные касательно эффективности вакцин против этого штамма, вакцинация все еще является эффективным способом профилактики тяжелого течения коронавируса. В ВОЗ подчеркивают, что мир не должен сбавлять темпы вакцинации населения и продолжать делать прививки доступными вакцинами.

Украинский Минздрав также призывал делать прививки, ведь даже если у Омикрона более легкое течение, чем, например, у Дельты, коронавирусная болезнь все еще представляет значительную опасность для здоровья и жизни людей.

  • Во-первых, никто не знает, какое течение будет именно у него или у его родных.
  • Во-вторых, массовая вакцинация поможет сделать вирус более слабым.

Кроме того, с 3 декабря Украина ввела обязательную самоизоляцию для людей, которые вернулись из стран, где стремительно распространяется новый штамм коронавируса Омикрон. Речь идет о Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватини, Республике Мозамбик, Республике Малави.

И конечно, актуальными остаются общие рекомендации, такие как социальная дистанция, гигиена рук, ношение масок.