Что известно об Омикроне в Украине
Утром 18 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине был подтвержден первый случай инфицирования штаммом Омикрон. Деталей министр не рассказал, добавил, что образцы подтвердили ночью в Центре общественного здоровья Украины путем секвенирования и, что больной вернулся из ОАЭ.
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Впоследствии издание "Сегодня" со ссылкой на главного санврача Киева Сергея Чумака написало, что Омикрон зафиксировали у мужчины из Киева, ему 41 год и он уже болел COVID-19 в этом году. Известно, что мужчину выписали из больницы несколько дней назад, а образцы подтвердили сегодня.
Впрочем! Предварительно генетик Александр Коляда в своем блоге в Инстаграм сообщал о случае Омикрона – заболела молодая женщина, которая вернулась из ОАЭ.
Вероятно, это два разных случая заражения (у 41-летнего мужчины в Киеве и у молодой женщины, о которой рассказывал генетик).
К чему готовиться украинцам: опасности Омикрона
Главной разницей между Омикроном и другими вариантами является риск реинфекции – переболевшим легче заразиться новым вариантом.
В этом варианте – большое количество мутаций (около 30) в спаечном белке. Еще в начале мутации ученые говорили, что это может повлиять на скорость его распространения. Так и случилось.
Актуальные данные о штамме Омикрон
Источник: Discovery Health
Недавнее исследование, проведенное в Южной Африке, показало, что новый штамм коронавируса Омикрон более заразен по сравнению с предыдущими штаммами.
Ученые также заключили, что вакцина Pfizer-BioNTech предоставила защиту от заражения новым штаммом на уровне 33%, что значительно ниже 80% защиты относительно предыдущих штаммов. Однако защита от тяжелого течения болезни осталась высокой – на уровне 70%.
Такие результаты соответствуют данным исследования, которое ранее в этом месяце обнародовала компания Pfizer. В компании, однако, заявили, что третья прививка предоставляет более эффективную защиту.
Исследование в ЮАР также показало, что новый штамм несет более высокий риск повторного заражения.
В то же время ученые говорят о сравнительно меньшем количестве госпитализаций от болезни, вызванной Омикроном, однако, отмечают, что это может быть связано с большим количеством людей в стране, которые уже переболели коронавирусом, а также тем, что в ЮАР меньше пожилых людей, которые являются группой риска тяжелого ковида.
Симптомы штамма Омикрон
Пациенты, инфицированные штаммом коронавируса Омикрон, обычно испытывают легкие симптомы. Большинство из них легко спутать с обычной простудой.
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Есть 5 основных симптомов, которые считают специфическими именно для Омикрона:
- зуд в горле,
- сухой кашель,
- постоянная усталость,
- мышечные боли,
- ночная потливость.
Эффективны ли вакцины против Омикрона и нужна ли новая
У большинства людей после введения двух доз вакцин не вырабатывается достаточный уровень антител против нового варианта вируса Омикрон. В частности, эффективность вакцины Pfizer-BioNTech была снижена до 20 – 24%.
С Coronavac ситуация еще более неутешительная. Ни у одного из 25 человек, получивших эту вакцину, не выработалось достаточно антител, чтобы "убить" Омикрон. Об этом свидетельствует исследование Университета Гонконга (HKU).
Другие данные исследователей из Южной Африки также свидетельствуют о понижении эффективности вакцин против Омикрона. В частности, исследование показало, что вакцина Pfizer обеспечила только 33% защиты от заражения.
Поскольку стандартный курс вакцинации оказывает значительно меньшую защиту против инфицирования новым штаммом, производители вакцин заговорили о необходимости создания новых препаратов.
В частности, Pfizer и Moderna планируют выпустить обновленные вакцины через 90 – 100 дней. По словам производителей препаратов, они заранее разработали стратегии, которые могут предвидеть появление новых штаммов вируса.
Что об Омикроне говорят в ВОЗ?Во Всемирной организации здравоохранения предупредили о высокой скорости распространения штамма коронавируса Омикрон. В организации отчитывались, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме. Сейчас в мире зарегистрировали только один смертельный случай в результате инфицирования этим штаммом.
Как противодействовать Омикрону
Несмотря на неоднозначные данные касательно эффективности вакцин против этого штамма, вакцинация все еще является эффективным способом профилактики тяжелого течения коронавируса. В ВОЗ подчеркивают, что мир не должен сбавлять темпы вакцинации населения и продолжать делать прививки доступными вакцинами.
Украинский Минздрав также призывал делать прививки, ведь даже если у Омикрона более легкое течение, чем, например, у Дельты, коронавирусная болезнь все еще представляет значительную опасность для здоровья и жизни людей.
- Во-первых, никто не знает, какое течение будет именно у него или у его родных.
- Во-вторых, массовая вакцинация поможет сделать вирус более слабым.
Кроме того, с 3 декабря Украина ввела обязательную самоизоляцию для людей, которые вернулись из стран, где стремительно распространяется новый штамм коронавируса Омикрон. Речь идет о Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватини, Республике Мозамбик, Республике Малави.
И конечно, актуальными остаются общие рекомендации, такие как социальная дистанция, гигиена рук, ношение масок.