Омикрон уже в Украине: что нужно знать о симптомах и течении заболевания

Штамм коронавируса Омикрон обнаружили в Украине. Что нужно знать о штамме, какие симптомы и течение в случае инфицирования.

Что известно об Омикроне в Украине

Утром 18 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине был подтвержден первый случай инфицирования штаммом Омикрон. Деталей министр не рассказал, добавил, что образцы подтвердили ночью в Центре общественного здоровья Украины путем секвенирования и, что больной вернулся из ОАЭ.

Внимание Какие штаммы коронавируса распространялись в 2021 и как они повлияли на эффективность вакцин

Впоследствии издание "Сегодня" со ссылкой на главного санврача Киева Сергея Чумака написало, что Омикрон зафиксировали у мужчины из Киева, ему 41 год и он уже болел COVID-19 в этом году. Известно, что мужчину выписали из больницы несколько дней назад, а образцы подтвердили сегодня.

Впрочем! Предварительно генетик Александр Коляда в своем блоге в Инстаграм сообщал о случае Омикрона – заболела молодая женщина, которая вернулась из ОАЭ.

Вероятно, это два разных случая заражения (у 41-летнего мужчины в Киеве и у молодой женщины, о которой рассказывал генетик).

К чему готовиться украинцам: опасности Омикрона

В Украине действует система мониторинга распространения разных штаммов коронавирусной болезни. Также действует система, направленная на секвенирование образцов из так называемых "кластеров", то есть тех районов, где фиксируются значительные вспышки заболеваемости. Речь идет также о людях, которые вернулись из-за границы, и тех, кто имеет атипичное течение заболевания. То есть у государства есть все мощности для выявления штамма Омикрон.

Главной разницей между Омикроном и другими вариантами является риск реинфекции – переболевшим легче заразиться новым вариантом.

В этом варианте – большое количество мутаций (около 30) в спаечном белке. Еще в начале мутации ученые говорили, что это может повлиять на скорость его распространения. Так и случилось.

Актуальные данные о штамме Омикрон

Источник: Discovery Health

Недавнее исследование, проведенное в Южной Африке, показало, что новый штамм коронавируса Омикрон более заразен по сравнению с предыдущими штаммами.

Ученые также заключили, что вакцина Pfizer-BioNTech предоставила защиту от заражения новым штаммом на уровне 33%, что значительно ниже 80% защиты относительно предыдущих штаммов. Однако защита от тяжелого течения болезни осталась высокой – на уровне 70%.

Такие результаты соответствуют данным исследования, которое ранее в этом месяце обнародовала компания Pfizer. В компании, однако, заявили, что третья прививка предоставляет более эффективную защиту.

Исследование в ЮАР также показало, что новый штамм несет более высокий риск повторного заражения.

В то же время ученые говорят о сравнительно меньшем количестве госпитализаций от болезни, вызванной Омикроном, однако, отмечают, что это может быть связано с большим количеством людей в стране, которые уже переболели коронавирусом, а также тем, что в ЮАР меньше пожилых людей, которые являются группой риска тяжелого ковида.

Симптомы штамма Омикрон

Пациенты, инфицированные штаммом коронавируса Омикрон, обычно испытывают легкие симптомы. Большинство из них легко спутать с обычной простудой.

К теме Без потери обоняния и вкуса: назвали новые симптомы штамма Омикрон

Есть 5 основных симптомов, которые считают специфическими именно для Омикрона:

зуд в горле,

сухой кашель,

постоянная усталость,

мышечные боли,

ночная потливость.

Эффективны ли вакцины против Омикрона и нужна ли новая

По данным ВОЗ, симптомы Омикрона могут проявиться от 3 до 14 дней. В среднем это длится 5 – 6 дней.

У большинства людей после введения двух доз вакцин не вырабатывается достаточный уровень антител против нового варианта вируса Омикрон. В частности, эффективность вакцины Pfizer-BioNTech была снижена до 20 – 24%.

С Coronavac ситуация еще более неутешительная. Ни у одного из 25 человек, получивших эту вакцину, не выработалось достаточно антител, чтобы "убить" Омикрон. Об этом свидетельствует исследование Университета Гонконга (HKU).

Другие данные исследователей из Южной Африки также свидетельствуют о понижении эффективности вакцин против Омикрона. В частности, исследование показало, что вакцина Pfizer обеспечила только 33% защиты от заражения.

Поскольку стандартный курс вакцинации оказывает значительно меньшую защиту против инфицирования новым штаммом, производители вакцин заговорили о необходимости создания новых препаратов.

В частности, Pfizer и Moderna планируют выпустить обновленные вакцины через 90 – 100 дней. По словам производителей препаратов, они заранее разработали стратегии, которые могут предвидеть появление новых штаммов вируса.

Как противодействовать Омикрону

Несмотря на неоднозначные данные касательно эффективности вакцин против этого штамма, вакцинация все еще является эффективным способом профилактики тяжелого течения коронавируса. В ВОЗ подчеркивают, что мир не должен сбавлять темпы вакцинации населения и продолжать делать прививки доступными вакцинами.

Украинский Минздрав также призывал делать прививки, ведь даже если у Омикрона более легкое течение, чем, например, у Дельты, коронавирусная болезнь все еще представляет значительную опасность для здоровья и жизни людей.

Во-первых, никто не знает, какое течение будет именно у него или у его родных.

Во-вторых, массовая вакцинация поможет сделать вирус более слабым.

Кроме того, с 3 декабря Украина ввела обязательную самоизоляцию для людей, которые вернулись из стран, где стремительно распространяется новый штамм коронавируса Омикрон. Речь идет о Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватини, Республике Мозамбик, Республике Малави.

И конечно, актуальными остаются общие рекомендации, такие как социальная дистанция, гигиена рук, ношение масок.