Омикрон может вытеснить Дельту

Академик-секретарь отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН Украины Сергей Комисаренко рассказал, что сейчас другие мутировавшие версии коронавируса не являются распространенными.

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Мы больше не слышим о вариантах Альфа, Бета, Гамма, все они были заменены вариантом Дельта. Потому что он значительно заразнее. И, к сожалению, он еще опаснее — вызывает тяжелое течение заболевания, и немало людей после этого заболевания умирали. Теперь появился вариант Омикрон,

– отметил ученый.

Специфика инфицирования Омикроном

По его словам, в штамме Омикрон гораздо больше мутаций, чем у других, более 50.

Комиссаренко также рассказал, что штамм Омикрон втрое сильнее заражает клетки человека. Именно поэтому эта мутация будет вытеснять даже Дельту.

Заболевание имеет более легкое течение

Однако, по словам ученого, заболевание, которое провоцирует Омикрон, проходит легче, а летальность в результате инфицирования ниже, чем в случае Дельта.

То есть, если он вытеснит Дельта и другие более опасные варианты с точки зрения течения заболевания, то это хорошие новости.

Напомним, что в Украине уже зафиксировали случай инфицирования штаммом Омикрон. Известно, что пациент уже выздоровел, а течение заболевания было легким.

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