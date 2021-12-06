Что известно об Омикроне в Хорватии
Случаи инфицирования новым штаммом подтвердили официально. Однако, ни один из инфицированных не выезжал за пределы страны. Соответствующее заявление сделало министерство здравоохранения Хорватии.
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Мы не уверены в источнике инфекции, поскольку ни один из этих двух человек не выезжал за границу. Мы считаем, что они заразились на деловой встрече, в которой участвовали оба,
– сказал Бернард Каич, эпидемиолог государственного института здравоохранения.
Как отмечается, на встрече, в которой принимали участие зараженные, были иностранные гости.
Кратко о штамме Омикрон
- Предварительно ВОЗ признала Омикрон таким, что вызывает беспокойство и предупредила о международном риске.
- Впервые об опасной мутации коронавируса из ЮАР сообщили в конце ноября британские ученые.
- Тревожным является то, что штамм почти не возможно обнаружить с помощью привычного ПЦР-теста.
- В ЮАР значительно возросла заболеваемость коронавирусом среди молодых людей. Пока неизвестно, обусловлено ли это именно способностью вируса быстрее распространяться, или есть другие факторы.
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