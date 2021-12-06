Омикрон зафиксировали еще в одной стране

6 декабря в Хорватии подтвердили первые два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.

Что известно об Омикроне в Хорватии

Случаи инфицирования новым штаммом подтвердили официально. Однако, ни один из инфицированных не выезжал за пределы страны. Соответствующее заявление сделало министерство здравоохранения Хорватии.

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Мы не уверены в источнике инфекции, поскольку ни один из этих двух человек не выезжал за границу. Мы считаем, что они заразились на деловой встрече, в которой участвовали оба,

– сказал Бернард Каич, эпидемиолог государственного института здравоохранения.

Как отмечается, на встрече, в которой принимали участие зараженные, были иностранные гости.

Кратко о штамме Омикрон

Предварительно ВОЗ признала Омикрон таким, что вызывает беспокойство и предупредила о международном риске.

Впервые об опасной мутации коронавируса из ЮАР сообщили в конце ноября британские ученые.

Тревожным является то, что штамм почти не возможно обнаружить с помощью привычного ПЦР-теста.

В ЮАР значительно возросла заболеваемость коронавирусом среди молодых людей. Пока неизвестно, обусловлено ли это именно способностью вируса быстрее распространяться, или есть другие факторы.

Сейчас в Украине нет ни одного случая заражения новым штаммом. Правительство решило запретить въезд гражданам ряда стран, речь идет о гражданах ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави.

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