Омикрон значительно опаснее, чем считалось: новые данные

Первые данные по заболеваемости штаммом Омикрон вызвали оптимизм: по сравнению с Дельтой он вызвал гораздо меньше тяжелых случаев COVID-19. Тем не менее, новое исследование, проведенное в Великобритании, может подорвать эти ожидания.

Новое исследование "Омикрона"

Ученые Имперского колледжа Лондона сравнили данные 11,3 тысяч жителей Англии, зараженных штаммом "Омикрон" или с подозрением на него с показателями около 200 тысяч пациентов, инфицированными "Дельтой" или другими вариантами SARS-CoV-2.

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Они проанализировали скорость распространения вируса, количество симптоматических случаев и количество госпитализаций в связи с осложнениями.

Мы не видим никаких доказательств того, что "Омикрон" имеет более низкий уровень тяжести, чем "Дельта" по количеству пациентов с положительным тестом, или по количеству людей, обращающихся за стационарным лечением,

– отметили ученые.

Ученые подтвердили опасения Всемирной организации здравоохранения о том, что штамм "Омикрон" распространяется в популяции значительно быстрее "Дельты" – количество зараженных в Англии удваивается каждые два дня.

Заразительнее и обходит вакцины

В рамках исследования также оценивалась эффективность зарегистрированных на территории Великобритании вакцин от нового варианта вируса. По расчетам специалистов, защита от симптоматической инфекции после двух стандартных доз препарата чрезвычайно низкая: от 0% до 20%. Однако введение бустерной дозы (ревакцинация) увеличивает эффективность вакцины от 55% до 80%.

Ученые сделали еще один тревожный вывод: по сравнению с "Дельтой" "Омикрон" повышает риск повторного заражения в среднем в 5,4 раза. И если ранее перенесенная инфекция обеспечивала защиту от реинфекции на 85%, то при появлении нового штамма она снижается до 19%.

Что известно о штамме "Омикрон"

Его уже нашли в 89 странах мира.

Исследователи считают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации.

При этом ученые предполагают, что новый штамм мог развиться у ВИЧ-инфицированного человека. До этого в ЮАР был описан случай, когда ВИЧ-положительная пациентка болела COVID-19 почти год, за это время вирус мутировал более 30 раз.

Как заявил руководитель двух университетов по секвенированию генов в ЮАР Тулио де Оливейра (Tulio de Oliveira), новый вариант "вобрал" у себя невероятное количество мутаций.

ВОЗ заявила, что штамм коронавируса "Омикрон" вызывает болезнь в легкой форме.

Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

Исследование показало, что вакцина Pfizer обеспечила только 33% защиты от заражения штаммом "Омикрон".

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